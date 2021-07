Goedbezochte selectiewedstrijd Dressuur – Vaardigheid Panningen

Een volle startlijst, een uitstekende grasmat met drie dressuurringen, een aanliggende ruime losrij-ruimte en een mooi vaardigheidsparcours. Menvereniging Peel en Maas had het goed voor elkaar.

De organisatie zorgde voor een goed op tijd lopend programma, behulpzame vrijwilligers op het veld, in de catering en in de rekenkamer, verschillende fotografen en veel enthousiaste menners met aanspanningen, van minipaardjes tot grote tweespan paarden, van BB tot FEI – niveau.

Het grootste gedeelte van de dag bleef het droog, maar in de tweede helft van de middag moest er wel geschuild worden, want de regen kwam ineens met bakken uit de lucht. Het mocht de pret niet drukken; hoewel het wedstrijdelement nog niet toegestaan is, mag er weer gereden en gestreden worden en daar werd vandaag door velen dankbaar gebruik van gemaakt!

Klik hier voor het fotoalbum