Gouden KNHS-speld voor Harry de Ruyter

Hendrix benadrukte nog eens hoe bijzonder het is om als bondscoach van de twee-en vierspan paarden zo veel successen mee te maken. In de afgelopen acht jaar waarin Harry de Ruyter bondscoach was, ging er geen vierspankampioenschap voorbij zonder dat er een medaille werd gewonnen.

De familie Hendrix ontving tijdens het Limburgs Sportgala de oeuvreprijs en volgt hiermee Harry de Ruyter op, die vorig jaar deze prijs in ontvangst mocht nemen.

Vanavond staat voor het eerst de Wereldbeker vierspannen op het programma in het MECC. Om 21.45 uur betreden de vierspanrijders voor het eerst de prachtige piste voor de eerste wedstrijd.

Op zaterdagavond om 21.45 uur wordt er gestreden om de felbegeerde Wereldbekerpunten.

Voor Nederland komen IJsbrand Chardon en Koos de Ronde aan de start. Zij nemen het op tegen Wereldkampioen Boyd Exell, de Belgen Glenn Geerts en Edouard Simonet, de Zwitser Jérôme Voutaz en de Amerikaan Chester Weber.

Emile Hendrix en Harry de Ruyter

