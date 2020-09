Gouden Koets te bezichtigen tijdens tentoonstelling ‘Gouden Koets – Geschenk van Amsterdam’

De Gouden Koets werd in 1898 door de inwoners van Amsterdam geschonken aan Koningin Wilhelmina, toen zij op 18-jarige leeftijd werd ingehuldigd. Er werkten meer dan twaalfhonderd ambachtslieden aan de koets. Zo hielpen de weesmeisjes uit het Burgerweeshuis, de huidige locatie van het Amsterdam Museum, mee aan het borduren van de kussens in de koets.

Het rijtuig wordt in een glazen behuizing op de binnenplaats van het museum geplaatst. Onderdeel van de tentoonstelling is een breed publieksprogramma, waarbij bezoekers, geïnteresseerden en deskundigen kunnen meepraten over uiteenlopende thema’s die verbonden zijn met de Gouden Koets als Nederlands cultureel erfgoed. Hierin is ook aandacht voor verschillende perspectieven op de geschiedenis.

De Gouden Koets is voor het laatst te zien geweest tijdens Prinsjesdag 2015 en het evenement ‘Paardenkracht en Autopracht’ op Nationaal Museum Paleis Het Loo. De prachtige gareeltuigen van de acht paarden voor de koets zijn gemaakt door Zadel- en Tuigenmaker Van der Wiel Harness.

Bron: RVD