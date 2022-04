Groen licht voor SMW Texel

Vorig jaar kon de wedstrijd door corona niet doorgaan. Het grootste struikelblok in het organiseren van de editie 2022 was het vinden van een terrein voor de deelnemerscamping. Daar is nu een nieuwe locatie voor gevonden. De organisatie van PSV Texel gaat nu aan de slag om de tweedaagse wedstrijd verder vorm te geven. Inschrijven kan binnenkort, maar je kunt de datum dus alvast noteren.

Veel menners genieten van de gezelligheid op het Waddeneiland en sommigen koppelen er gelijk een korte vakantie aan vast. Wie een handje wil helpen kan zich nu al aanmelden via [email protected]

