Groot deelnemersveld op Driving Valkenswaard International

Onder de 30 vierspanrijders is de gehele Nederlandse vierspantop vertegenwoordigd, met onder andere Koos de Ronde en Bram en IJsbrand Chardon. Ook de volledige Duitse vierspantop is aanwezig met onder meer Anna en Christoph Sandmann, Georg von Stein en Michael Brauchle. Uiteraard prijkt de naam van gastheer Boyd Exell ook op de deelnemerslijst.

Sterk deelnemersveld

Voor de vierspanrijders is 2022 een WK-jaar en de wedstrijd in Valkenswaard is daar een goede graadmeter voor. Zeker omdat parcoursbouwer Josef Middendorf ook verantwoordelijk is voor de parcoursen op het wereldkampioenschap.

Ook bij de tweespannen komt de ‘crême de la crême’ aan start. Regerend wereldkampioen Martin Hölle won vorig jaar de wedstrijd en is ook nu weer van de partij. Het sterke deelnemersveld bestaat voor bijna de helft uit Nederlandse tweespanrijders (14) waarmee ons land goed is vertegenwoordigd. Het belooft dus zowel bij de tweespannen als bij de vierspannen een spannende strijd te worden.

Speciale rubriek: Handicap Stakes

Er wordt niet alleen gereden voor de beste plaatsen in de officiële FEI rubrieken. De organisatie introduceert de ‘Handicap Stakes rubriek’ waarin extra ereprijzen zijn te verdienen. Net zoals in de golfsport krijgt iedere deelnemer een handicap score toegekend. Deze score is gebaseerd op uitslagen en standen van voorgaande internationale wedstrijden. De scores van de dressuur, marathon en vaardigheid worden aan de handicap score toegevoegd en bepalen de uiteindelijke winnaars van de DVI Handicap Stakes voor de twee-en vierspan paarden.

(Foto: Petra Visser)

