Grote instroom dressuurfilmpjes tijdens ‘harde lockdown’

Van basismenners tot FEI-rijders en van enkelspan tot meerspan: de online proevenbeoordeling is een mooie aanvullende manier om doelgericht te blijven trainen in tijden waarin wedstrijden niet mogelijk zijn.

Jury let op alles!

Tweespan ponymenner Anneke Cremers uit het Limburgse Windraak is blij zichzelf op deze manier te kunnen blijven verbeteren. Ze start met haar Appaloosa-span in de SWM klasse Z en vertelt: “Ik was verrast dat er zo uitgebreid de moeite genomen werd om elk proefonderdeel van (Nederlandstalig) commentaar te voorzien. Opbouwende kritiek of soms gewoon een compliment! De jury had ook gekeken naar een stukje presentatie, bijvoorbeeld de verhouding pony’s tot wagen; verhoudingen die zij of hij bij mijn aanspanning goed vond passen.”

Dat het maken van een proefopname voor de zichtbaarheid van de dressuurproef heel nuttig is, bewees de kwaliteit van Anneke’s filmpje: “De jury complimenteerde me dat de proef zo goed te beoordelen was. Met goed daglicht gefilmd vanaf de letter B in de grote, ‘open’ ring op het mooie terrein van Stan van Eijk.

Nu in kersttijd rijden we even wat minder vaak, maar binnenkort pakken we de training weer op en gaan we opnieuw filmen voor een check.”

Meer filmpjes, meer trainings-checkmomenten

Het komt geregeld voor dat menners van de service gebruik maken door meerdere filmpjes insturen. Niet alleen van hun wedstrijdspan ‘op niveau’ maar ook van een proef uit een hogere klasse om te kijken hoe ze ervoor staan, of met een jong paard of pony in opleiding in een lagere klasse.

Ciska van der Putten, enkel- en meerspan ponymenner dressuur / vaardigheid stuurt geregeld filmpjes in. Enkelspan en meerspan, van de klasse L tot en met klasse ZZ. Ciska legt uit waarom ze soms een klasse hoger oefent (en filmt) : “Overstappen is nog geen doel, maar het is wel leerzaam om de verschillende onderdelen uit een hogere klasse te trainen en laten beoordelen, zodat je weet waar nog aan gewerkt moet worden.

Verder is het een stok achter de deur om ook (stukken van) proeven te blijven oefenen, want in de enkele wedstrijden die ik deze zomer heb kunnen rijden, merkte ik dat ik de routine een beetje kwijt was. Dat het in je training echt fijn kan gaan, maar dat als de onderdelen in één proef gereden moeten worden, het toch wel tegenvalt. Ik heb wel veel clinics en oefenparcoursen gereden in die tijd.”

Over het commentaar op de protocollen vertelt ze: “Het is heel nuttig, bevestigen mijn training en ik kan me er goed in vinden. Ik weet waar de plus- en minpunten van mijn pony’s liggen, dus heb weinig nieuwe dingen gehoord die ik niet zou kunnen plaatsen.”

Ook Ciska traint momenteel iets minder proeven dan ze zou willen: “Het weiland, waar ik genoeg ruimte heb voor een 20 x 60 ring, is nu te nat om te rijden. Dan zwem ik rondjes of rijd ik het gras stuk. Zo gauw het droger wordt, ga ik proefgerichter trainen en stuur ik weer trainingsfilmpjes in.”

Ciska van der Putten tijdens een dressuurclinic in Hoofddorp

De online service van Hoefnet blijft voorlopig beschikbaar, dus schroom niet je proeven te laten filmen en via de mail te sturen naar Hoefnet!

