Grote veranderingen voor Manege Chardon

Familie Chardon

IJsbrand heeft 4 wereldtitels en maar liefst 27 nationale titels in de vierspansport op zijn naam. Zijn zoon, Bram Chardon (25), veroverde al 3 wereldtitels en 7 nationale titels met zijn vierspan pony’s en is inmiddels een geduchte concurrent voor zijn vader. Dochter Jeannette Chardon (26) rijdt internationaal 3* eventing wedstrijden.

Daarnaast bestaat het gezin uit nog twee meiden, de 23-jarige vierspan ponymenner Edith Chardon, en de 20-jarige Lianne Chardon, een internationaal 2*eventingamazone. Zij zullen het bedrijf mogelijk later mee overnemen.

Bram Chardon in actie in Tryon met zus Lianne als zijn groom

Sport en kennis

De grote ambitie van Bram en Jeannette is om de sport te beoefenen en om hun kennis aan anderen over te dragen. Dit betekent dat de manegelessen zullen minderen en dat de accommodatie zal veranderen in een trainings- en opleidingslocatie met specialisatie in de disciplines mennen, dressuur, springen en eventing.

Jeannette Chardon

‘Bloed fanatiek’

‘Zoals mijn ouders het bedrijf runden werkte het goed. Het was op te splitsen in drie delen: de pensionstal, de manege en de wedstrijdpaarden van mijn vader. De pensionstal en de manege regelde mijn moeder vooral, ze plande de manegelessen, hield het klantenbestand van de manege en het pension bij en organiseerde de evenementen van de manege,’ legt Bram Chardon uit.

‘Nu dat mijn zus en ik ook in het bedrijf zitten wordt het voor ons steeds lastiger om onze aandacht goed te verdelen. We zijn bloed fanatieke sporters en onze tijd gaat vooral in de sportpaarden zitten, waardoor er niet altijd genoeg tijd en aandacht overblijft voor de manege. Als je een manege gezond wilt houden moet je daar gewoonweg veel tijd in stoppen. Het is belangrijk om nauw verbonden te zijn met de klanten, te weten waar de klanten behoefte aan hebben en om regelmatig evenementen te organiseren. We hebben gemerkt dat dit voor ons niet haalbaar is.’

Stoppen ponylessen

‘Hierdoor hebben we helaas moeten besluiten om per 1 januari 2019 te stoppen met de ponylessen. We hebben nu ongeveer 14 boxen met manegepony’s. Acht à negen pony’s zullen hun carrière voortzetten op een ander bedrijf en de anderen zullen bij ons met pensioen gaan.’

De stallen van Manege Chardon staan op dit moment vrij vol. ‘In de toekomst zouden we graag meer trainingspaarden en ruiters/menners willen ontvangen om hen richting wedstrijden te begeleiden. Deze paarden staan nu in de pensionstal, waardoor we op dit moment geen nieuwe pensionklanten kunnen aannemen. Door middel van het stopzetten van de ponylessen komen er ongeveer 10 boxen vrij die beschikbaar komen voor nieuwe pensionklanten.’

Lentiz Paardensport opleiding

‘Daarnaast zitten we nu in het tweede jaar van de MBO niveau 4 paardensport opleiding van het Lentiz. Vier dagen in de week zijn er ongeveer 14 studenten van deze opleiding op ons bedrijf. Volgend jaar zal daar nog een nieuwe klas bij komen. De studenten krijgen voor hun opleiding les op onze manegepaarden. Mede door de vrij strenge intakecriteria van de Lentiz opleiding en de intensieve begeleiding, is het niveau van rijden hoog. We verwachten dat deze leerlingen in de toekomst een meerwaarde kunnen zijn in de opleiding van jonge sportpaarden, zowel bij ons als bij de bedrijven waar ze stage lopen.’

‘In de toekomst willen we ons bedrijf naar een ander niveau brengen. Hierdoor besloten we onder andere om het aantal manegeruiters in de groepslessen te verkleinen. Door middel van deze verandering hopen we de manegeruiters een intensievere en persoonlijkere begeleiding te kunnen bieden. We hopen dat zij uiteindelijk in staat zijn om de paarden te verbeteren en om de klanten daarnaast een langdurige uitdaging aan te bieden. Met de nieuwe opzet van ons bedrijf denken we dat we onze kennis en kunde beter kunnen overbrengen aan de klanten,’ eindigt Bram zijn verhaal.

Bron: Hoefslag