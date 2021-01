In Memoriam: Hippische wereld rouwt om József Mondok

József Mondok was sinds 1998 burgemeester van Izsák, werd verkozen tot lid van de Hongaarse mencomissie en bleef daar gedurende twee decennia de voorzitter van. Daarnaast speelde hij een belangrijke rol bij de organisatie van verschillende wereldkampioenschappen in Hongarije, waaronder het WK vierspannen in 2004, het WK tweespannen in 2009, het EK twee- en vierspannen in 2013 en het WK voor enkelspannen in 2014.

Sinds 2007 was hij mede-organisator van de Wereldbekerwedstrijd in Boedapest.

Bron: FEI

József Mondok met József Dobrovitz tijdens de prijsuitreiking op het WK vierspannen 2016 in Breda.