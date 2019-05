Haaksbergen: Hammink en Van Olst niet te verslaan

Marijke Hammink kwam, zag en overwon in de rubriek vierspan pony’s. Ze scoorde maar liefst 47,1 strafpunten in de dressuur op zaterdag. In de vaardigheid kon ze de lei net niet schoon houden en noteerde 1,8 aan tijdfouten. Maar in de marathon was ze iedereen in haar rubriek te snel af en won uiteindelijk de wedstrijd met een ruime voorsprong. ‘Fijn gereden’ zo laat ze weten op haar facebookpagina. Hammink gebruikte de wedstrijd ook om pony’s te testen. Zo zette ze een pony in die zijn eerste marathon liep en liepen twee anderen uit haar span voor het eerst alle wedstrijdonderdelen.

Sterke pony tweespannen

De rubriek tweespan pony’s klasse M/Z was het grootst en spannend. Jorn van Olst reed als enige in zijn rubriek op zaterdag een foutloos vaardigheidsparcours en nam de leiding. Ton Vissers scoorde in dressuur een fractie beter, maar noteerde 7,26 in de vaardigheid en stond daarmee na twee onderdelen op de tweede plaats. Marissa Schuiling koos in Haaksbergen voor de tweespanrubriek en stond na dressuur en vaardigheid op plaats 3. Grote verrassing in de marathon op zondag was Wim van den Ende. Hij leek te vliegen, was in vier hindernissen het snelst en won de marathon met een voorsprong van bijna vier punten. Daarmee klom hij naar een mooie vijfde plek in de eindrangschikking. Jorn van Olst gaf niets meer weg en won de wedstrijd. Marissa Schuiling klom een plekje en nam het rode lint mee naar huis. Dressuurwinnaar Ton Vissers werd derde en voor Fred Avezaath was er een fraaie vierde plek.

Enkelspannen

Bij de enkelspan paarden bleven Anouk Houterman en Arie Dibbits op respectabele afstand van hun concurrenten. Anouk reed een nulrondje in de vaardigheid, maar Arie won dressuur en marathon en daarmee de wedstrijd.

Van de impulsrubriek en de wedstrijd voor jonge paarden rubriek werd dankbaar gebruik gemaakt. Anniek Schuiling kon tevreden zijn over het debuut van haar pony Zowie. Met 118 punten scoorde ze gelijk een super resultaat.

Op de facebookpagina van de Sterruiters kun je een paar mooie filmpjes van de marathon bekijken.

Bekijk hier alle uitslagen

Wim van den Ende won de marathon bij de tweespan pony's klasse M/Z