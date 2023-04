Hans Zumbrink overleden

De mensport stond centraal in Hans’ leven. Hij was zelf jarenlang fanatiek wedstrijdmenner in het enkel- en tweespan. In die tijd was hij tevens actief als instructeur en werd hij ook jurylid en parcoursbouwer. Na zijn actieve sportcarrière kregen instructie, parcoursbouw en jureren een grotere rol. Veel menners hebben bij Hans de cursus voor het menbewijs gevolgd, of legden bij hem het examen af. Ook gaf hij veel les aan zowel recreatieve als wedstrijdmenners. Hij bouwde veel parcoursen en was vaak als jurylid aan de ring te vinden. Daar kwam de laatste jaren ook nog bij dat hij als FEI steward fungeerde.

Naast al deze bezigheden was Hans ook lang actief als bestuurder. Hij zette in de regio Utrecht het mennen op de kaart en was daarna actief in het bestuur van de Rijnruiters en Mendistrict West, waar hij nu voorzitter van was. Ook zette Hans zich met een aantal anderen in voor het op de kaart zetten van het jeugdmennen. Hij werkte mee aan trainingen en was tijdens de jeugd EK’s chef d’équipe van het succesvolle Nederlandse team.

Hans was niet te stoppen. Ook al speelde zijn gezondheid hem nogal eens parten; hij wilde zich altijd volledig inzetten voor de sport. In de week voordat zijn geplande operatie plaats zou vinden, ontwierp hij nog een prachtig vaardigheidsparcours voor een wedstrijd bij de Voornruiters.

De menwereld heeft een markant persoon verloren. Wij wensen zijn vrouw Rita, de familie en naasten veel sterkte.

de rouwkaart volgt nog

