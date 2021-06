Haras du Pin en Szilvásvárad gastheer WK’s 2023 en 2024

WK tweespannen 2023

Het WK tweespannen 2023 is toegekend aan Haras du Pin in Frankrijk. De datum is van 27 september tot en met 1 oktober.

WK enkelspannen 2024

In 2024 is Haras du Pin wederom gastheer van een WK, maar nu voor de enkelspan paarden, de datum is nog niet bekend.

Haras du Pin is in september van dit jaar ook al organisator van het WK voor enkel-, twee-en vierspan pony’s.

WK vierspannen 2024

In 1984 vond het WK vierspannen plaats in Szilvásvárad en 40 jaar later mag de staatsstoeterij opnieuw dit WK organiseren in 2024. De datum wordt nog vastgesteld.

