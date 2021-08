Hippiade Mennen: Hatro Districtscup opnieuw naar Oost

In de loop van de dag begon het zachtjes en daarna wat harder te regenen, maar het enthousiasme was er niet minder om. Dankzij de grooms en bekenden die mee mochten komen, was het terrein rond de vaardigheid gezellig bezet. De 2 vaardigheidsparcoursen waren uitdagend en zorgden voor spannende barrages.

De menners van district Oost zorgden voor goede resultaten, maar het werd geen afgetekende overwinning. Met slecht 2 punten verschil met Mendistrict Noord is de Hatro Cup toch weer in bezit gekomen van Mendistrict Oost. De grote beker, rozet en de sjerp en het bijbehorende geldbedrag zijn in ontvangst genomen door leden van het bestuur van Mendistrict Oost.