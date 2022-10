Hele week feest rondom paardenmarkt Zuidlaren

Het is bijna de hele week feest rondom de Zuidlaardermarkt. Er is van alles te beleven in het dorp. De opening van de kermis, een hardloopwedstrijd, de paardenmarkt, de warenmarkt, kinderactiviteiten, vuurwerk, een muziekpodium en live muziek in veel horecagelegenheden en in het (koop)zondag straattheater.

Paardenmarkt

De Zuidlaardermarkt is na ruim 800 jaar nog altijd zo sterk als een paard! Bezoekers komen uit heel Europa. Je treft er Denen, Belgen, Oostenrijkers, Italianen, Engelsen en veel Duitsers. De markt zorgt voor een zo optimaal mogelijk dierenwelzijn. Het marktterrein van de paarden is verplaatst naar een rustigere en omheinde plek, de marktduur is verkort en er is extra toezicht op water en voer voorzieningen en bij het laden en lossen van de dieren.

Vanwege de nieuwe Europese verordening Animal Health Law (sinds april 2021) verandert het exportbeleid van paardenmarkten. In het kort betekent dit dat er geen paarden rechtstreeks vanaf de markt mogen worden geëxporteerd, dat paarden vanuit het buitenland niet rechtstreeks naar de markt mogen en dat er een register wordt bijgehouden.

Lees hier meer over de aangepaste regels voor export

Warenmarkt en kermis

Naast de paardenmarkt is er ook een warenmarkt, dat bestaat uit een lint met marktkramen van vier kilometer lang. De marktkooplui komen van heinde en verre. Bovendien kun je het zo gek niet bedenken, of je koopt het op de Zuidlaardermarkt. Van aardbeien tot zakdoeken en van klompen tot paling en de échte Zuidlaarderbol.

Op de grote Brink staat een kermis met 35 spannende attracties voor het hele gezin. Van draaimolens tot doldraaiende attracties. De kermis is geopend van 14 tot en met 19 oktober.

Bezoek voor meer informatie de website van de Zuidlaardermarkt