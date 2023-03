Henk Richardson overleden

Voor het mennen was Henk Richardson destijds betrokken bij de fusie van de paardensportbonden en hij was één van de oprichters van de mendistricten. Met zijn bestuurlijke kennis en zijn kennis van de mensport zette hij zich jarenlang in voor Mendistrict West, waar hij geruime tijd bestuurslid is geweest.

Veel menners zullen Henk nog kennen van alle menwedstrijden die hij organiseerde of jureerde en van de marathons en vaardigheidsparcoursen die hij bouwde. Voor de KNHS verzorgde Henk altijd de rubrieksindelingen en startlijsten voor de Hippiade mennen. Ook toen hij het lichamelijk steeds lastiger kreeg, bleef hij dit doen. Achter de schermen verzette hij bergen werk voor de Hippiade mennen. Dat leverde hem de bijnaam ‘Mister Hippiade’ op. Henk was bij Mendistrict West lid van verdienste en droeg de Gouden speld van de KNHS.

Wij wensen zijn familie en naasten veel sterkte.

