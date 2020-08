Hermann van den Bosch jurylid op WK vierspannen Valkenswaard 2020

Voor het WK in Valkenswaard nodigde de FEI hetzelfde jurycorps uit dat op het WK vierspannen in Kronenberg zou jureren. Op één jurylid na, komt het volledige corps naar Valkenswaard. Van den Bosch was vorig jaar al door de FEI uitgenodigd om voorzitter te zijn van de jury d’appèl in Kronenberg, maar door een reglementswijziging kwam deze functie te vervallen. Nu komt de 54-jarige Van den Bosch uit het Groningse Leek als jurylid in actie in Valkenswaard: “Hartstikke leuk dat ik door de FEI ben uitgenodigd en ik heb deze kans uiteraard met beide handen aangegrepen. Het is heel mooi om in eigen land op een WK te mogen jureren,” aldus Van den Bosch die enige tijd geleden ook door de FEI is toegevoegd aan het selecte lijstje juryleden voor de indoor Wereldbeker vierspannen.

Hermann van den Bosch debuteert als WK-jurylid in Valkenswaard.

