Het aftellen naar het WK vierspannen Limburg2020 in Kronenberg is begonnen

Onder grote belangstelling werd het WK-logo onthuld en werden de aanwezigen geïnformeerd over de diverse aspecten van het WK. De gasten kregen een vooruitblik op het programma en diverse sprekers vanuit de organisatie, sport en overheid kwamen aan het woord. Gedeputeerde Ger Koopmans en Jan Janssen van de Stichting Limburg Paardensport gaven in een interview uitgebreide toelichting over het belang van het WK in Limburg en WK Limburg2020-ambassadeur IJsbrand Chardon vertelde over zijn successen en zijn voorbereidingen op dit zevende WK vierspannen in eigen land.

De netwerkbijeenkomst werd gepresenteerd door Sander Kleikers, die tijdens het WK enkelspannen en paramennen in Kronenberg de presentatie van de unieke openingsceremonie voor zijn rekening nam.

Na afloop van de bijeenkomst kregen de gasten een de rondleiding over de mensportbeurs Paard&Koets en konden zij genieten van spectaculaire actie in de vierspanmarathon, die vanmiddag werd verreden op de terreinen van Grandorse.

De organisatie van het WK vierspannen Limburg2020 is in handen van Horse Driving Kronenberg. Deze organisatie staat al meer dan 20 jaar garant voor de populaire jaarlijkse nationale en internationale menwedstrijden. In 2018 organiseerde Horse Driving Kronenberg de succesvolle Wereldkampioenschappen voor enkelspan paarden en paramennen, een combinatie die nog niet eerder in de mensport werd vertoond. In 2021 is Kronenberg bovendien gastheer van het eerste Wereldkampioenschap voor tweespan paarden in Nederland.

