Het MEN-moment van … Ad Schout

My Most MENorable MEN-Moment 2022

Daar zaten we dan eindelijk, na het jaren van plan geweest te zijn, maar waar corona steeds een stokje voor stak. Wij, mijn partner en ik, zaten vlakbij E voor de tent van een sponsor en op stoeltjes van die sponsor aan de dressuurring van de internationale vierspanwedstrijd op de Royal Windsor Horse Show in Engeland. Toen nog het paleis van koningin Elisabeth en waar op dat moment ook haar 70-jarig jubileum werd gevierd. We hebben haar gezien als gast van een prachtige showavond die ter haar ere werd opgevoerd met kwaliteit, drama en humor zoals alleen Britten dat kunnen. Maar, dat was niet mijn hoogtepunt.



Mijn hoogtepunt van het jaar was toen de Australische deelnemer Boyd Exell met zijn vierspan in een geweldige uitgestrekte draf van M naar E kwam aanrijden. Daar vlakbij E zaten wij en hij kwam dus vrijwel recht op ons af. Net vóór zijn voorspan bij E kwam en het span de hoefslag links moesten volgen kneep Boyd eenmaal zijn handen samen en liet daarna gelijk weer los. Ik herhaal: éénmaal … en zijn paarden gingen na deze prachtige, en voor mij memorabele, overgang in een prachtige aanleuning en harmonie in arbeidsdraf door de wending.

Zoveel controle en zo’n prachtig samenspel tussen een menner en zijn span had ik nog nooit gezien en daarom is dat mijn hoogtepunt van 2022.

Nog steeds nagenietend,

Ad Schout

