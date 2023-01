Het MEN-moment van … Ad van Hoogstraten

Bij het wereldkampioenschap voor vierspannen in Pratoni del Vivaro was ik op zoek naar herinneringen aan het WK in 1998 dat toen op hetzelfde terrein georganiseerd werd. In die tijd was Jan Cornelissen de parcoursbouwer en ik ging mee als assistent.

Het prieel was een middelpunt van een hindernis (zie de foto uit 1998). Na 24 jaar staat het bouw werk nog fier overeind en werd tijdens het afgelopen WK gebruikt in het parcours bij een verplichte doorgang (zie tweede foto!)

Als vrijwilliger bij het WK in Pratoni heb ik genoten van de mooie mensport en de ontmoetingen met personen die deze sport een warm hart toedragen.

Het prieel in Pratoni (1998)

Het prieel werd het afgelopen WK gebruikt als verplichte doorgang

Hartelijk dank voor je inzending Ad, en je krijgt de twee Hoefnet-petjes thuisgestuurd!

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.