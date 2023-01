Het MEN-Moment van…Esther Dijkema

Wat is nou jouw ‘Most MENorable MEN-moment’ van 2022 ? vraagt Hoefnet. Meteen schieten er allerlei beelden door mijn hoofd. Wat hebben we het afgelopen jaar toch veel mooie ritten, leuke evenementen en spannende wedstrijden gereden met onze aanspanning.

Wat is dan hét moment van 2022? Waren het de lessen in de wei of binnenbak van Marieke of Hans? De zondagse ritten en koffieklets met Koetsiersvereniging De IJsselmenners? Het ringsteken met onze authentieke tweewieler en volledig in stijl aangekleed? De ritten in onze ‘achtertuin’ Nationaal Park Veluwezoom en de Loenermarkt? Het wildspotten tegen schemer? De lange ritten tijdens zomeravonden? De weekendjes weg met paard en partner? Het helpen bij evenementen (zeker een topnotering was het vrijwilligerswerk tijdens het WK vierspannen in Pratoni afgelopen september)? De wekelijkse ‘bijkletsritten’ met vriendin Martine? De ritten met authentiek gerij langs mooie locaties en bijzondere stops? De dressuur- en vaardigheidswedstrijden waarbij mijn partner en ik vooral tegen elkaar streden? Het samen mennen en heel veel praten over mennen (en paarden in het algemeen) met mijn oom en tante (tevens onze buren, dus je kan je alle gezellige avonden wel voorstellen)? Het samen zijn met mijn grote vriend Bon Ami? Wat een ontzettend goed gekozen naam voor dit super paard trouwens! De rit die ik met vriendin Petra heb gereden om geld in te zamelen voor Oekraïense vluchtelingen? De ritten waar vrienden, kennissen, buren of collega’s achterop de wagen stonden (de meesten hadden niets met paarden..)? Het opwarmen met warme thee en een borreltje na een rit in de kou of regen?

Eigenlijk komt alles er op neer dat mennen mensen samenbrengt. Dankzij het mennen heb ik zoveel lieve, leuke, gezellige mensen leren kennen en zoveel mooie momenten beleefd. Eén moment is gewoon niet te doen!

Hartelijk dank voor je inzending Esther. Je krijgt de twee Hoefnet-petjes thuisgestuurd!

