Het MEN-moment van … Fleur van Empelen

Ons MENorable moment van 2022 is toch wel de eerste wedstrijd van het seizoen. Op naar het Duitse Buhl voor de 2* wedstrijd. ’s Nachts op reis omdat het zo warm was, nog niet wetende dat we de hele wedstrijd én alle andere wedstrijden in die zomer bij hoge temperaturen zouden verrijden.

We hadden van tevoren veel twijfels gehad over hoe met zulk warm weer om te gaan, omdat we daar op wedstrijd nog geen ervaring mee hadden.

‘Meneer’ sloeg zich echter super door de dressuur heen, en na de marathon keek iedereen op dat zo’n kleine pony er superfit doorheen had gelopen!

Met de complimenten van de wedstrijdleiding mochten we direct verder met hem te verzorgen, want het bleef toch wel een uitdaging om voor, tijdens én na het rijden te koelen met zoveel mogelijk water. Een echt team-effort om zo goed mogelijk te zorgen voor onze ‘happy athlete’ .

Nogmaals hartelijk dank voor je inzending Fleur. Je krijgt de twee Hoefnet-petjes thuisgestuurd!

