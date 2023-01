Het MEN-moment van … Michelle Hoffman

“Wij hadden dit jaar een ongelooflijk seizoen. Hoewel onze pony alles won wat er te winnen viel, waren onze meest memorabele momenten al die keren dat we zo veel hebben gelachen met dit grappige beest. Hij, onze pony Findus, heeft de grootste humor die je kunt bedenken en het is zo’n genot om hem te hebben als het meest belangrijke onderdeel van ons menteam. Hij maakt van elke wedstrijd een plezier, hij wil altijd winnen, hij is de slimste pony die ik ooit heb gezien (en dat zijn er veel!). Ik weet zeker dat hij een grote wordt in de sport, want hij houdt van wat ie doet en wij doen het allemaal met zo veel plezier!”

Michelle, nogmaals dank voor je leuke video en gefeliciteerd met je derde prijs!