Het MEN-moment van…Suzanne Roman

Misschien geen mooiste of spectaculairste wedstrijdoverwinning, maar een video waarbij mijn paard na bijna 3 maanden uit de roulatie, weer voor de eerste keer ingespannen stond. Hoe ik mij ben gaan realiseren hoe gezegend je mag zijn als je paard gezond en fit is. En ik denk dat een ieder dat mag zijn!

Ik heb een 10 jarige Duitse rijpony genaamd Casanova. Cas heeft in mei een ernstig ongeluk gehad. Hij is met binnenhalen voor/tijdens de storm losgekomen en in pure paniek door 4 omheiningen en een beukenhaag gegaan, tegen een betonnen muur gelopen en vervolgens in de sloot terecht gekomen. Daarbij had hij slootwater in zijn longen gekregen en had zijn lijf natuurlijk een enorme klap gemaakt. De eerste dagen waren cruciaal, hopend dat hij geen longontsteking zou krijgen. Daar kwam hij gelukkig doorheen. Vervolgens heb ik röntgenfoto’s laten maken van zijn wervelkolom om verdere schade uit te sluiten en is daar toen helaas een luxatie van zijn ruggenwervel geconstateerd. Einde wedstrijdseizoen en misschien wel einde van alles…. Advies: 8 weken de wei op en alleen maar stappen aan de hand.

De controle afspraak 8 weken later. Het was erop of eronder…. Als het verslechterd zou zijn, dan zou een pijnvrije sportcarrière of misschien zelfs bestaan, niet meer mogelijk zijn. Als het letsel het zelfde zou zijn gebleven, dan was de verwachting dat deze afwijking er mogelijk al heeft gezeten en was er nog hoop dat hij mogelijk weer wat werk zou kunnen hervatten. De wervel zou niet meer ‘beter’ kunnen worden is ons toen gezegd… Echter bleek bij de controle dat zijn ruggenwervel wel weer terug op zijn plek zit en er geen schade meer te zien was. Echt een WONDER!! De dierenarts stond ook perplex en heeft dit nog nooit gezien… Naar alle waarschijnlijkheid had hij die schade dus wel opgelopen door zijn duikvlucht en heeft zijn lichaam er destijds alles aan gedaan om het weer in oude positie te brengen. Cas mocht dan ook al het werk weer oppakken. Inmiddels hebben we alweer wat wedstrijdjes gestart en houdt hij gelukkig weer helemaal goed! Dus ja, wedstrijden rijden is super gaaf maar ik realiseer me nu deste meer dat een gezond paard nog meer waard is!

Hartelijk dank voor je inzending Suzanne. Je krijgt twee Hoefnet-petjes thuisgestuurd!

