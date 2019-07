‘Hete’ strijd tijdens Open Fries Kampioenschap

Gouden Zweep - wisselprijs

De gemeente Dantumadiel stelde dit jaar een wisselprijs beschikbaar voor de beste jeugddeelnemer. Ylanyth de Vries uit Ballum mocht deze Gouden Zweep in ontvangst nemen. Als aandenken aan deze prijs ontving zij eveneens een ere-speldje, ontworpen door edelsmid Spiegelaar.

De organisatie is zeer tevreden over het verloop van de wedstrijd en feliciteert alle kampioenen met de behaalde resultaten: ‘We hebben een prachtige dag gehad, voor elkaar en met elkaar!’

De uitslagen

Enkelspan pony’s:

1. De Nachtdravers, Noardburgum

2. Kristof Piccart, Landen België

3. Ylanyth de Vries, Ballum.

Tweespan pony’s:

1. Gerben vd Berkt, Leusden

2. Jurjan Reijenga, Idskenhuizen

3. Marcel Coolen, Nuenen

Vierspan pony’s:

1. Peter van den Ouweland, Laakdal België

2. Arie van Zanten,Hagestein

3. Johan Belien, Hamont-Achel België

Tandem pony’s:

1. (plaatselijk favoriet) Egbert Jan de Vries, De Falom

2. Nick Gaens, Wellen België

Enkelspan paarden:

1. Frans Zeinstra, Noardburgum

2. Pieter de Boer, Hollum

3. Arno van den Brand, Nispen.

Tweespan paarden:

1. Kees Rommens, Bavel

2. Gerard Hoeksma, Tzummarum

3. Jan Heijnen, Prinsenbeek

Vierspan paarden:

1. Jonas Corten, Bekkervoort België

2. Anne Okkema, Britswert

3. Bruno Traveniers, Zandvliet België

Tandem paarden:

1. Reggie Glover uit Britswert/Texas

Klik hier voor alle uitslagen