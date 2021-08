Hippiade mennen: eerste medailles verdeeld

Zo zonder publiek was het vreemd stil op de terreinen rond het KNHS centrum. Het verkortte programma moet er voor zorgen dat de deelnemers niet te lang aanwezig hoeven te zijn. De blijdschap onder de medaillewinnaars was er ondanks de omstandigheden niet minder om.

Snelste tweespan

Elf tweespannen paard namen het vanochtend tegen elkaar op in de vaardigheid. Alle klassen werden in handicap verreden. Maar liefst 5 van hen drongen door tot de barrage. Henk Weerd had er voordeel aan dat zijn kleine paarden snel en wendbaar zijn. Hij reed als enige onder de 70 seconden en pakte de titel. Het gehele podium bestond uit menners van Oost, waardoor dit district gelijk punten scoorde in het klassement voor de Districtscup. Lees hier de reactie van de kersverse kampioen.

72% voor Melanie van de Bunt

In de klasse B dressuur enkelspan paard bestond het gehele podium uit Noordelijke menners. Het goud was voor Xander Tuitjer met Luna. In de klasse L enkelspan paard lagen de scores allemaal heel dicht bij elkaar. De juryleden konden mooie punten kwijt. Met een verschil van 0,167 (!) was de overwinning voor de zeer ervaren Udo de Haan. Hij reed HSP Milan naar 68,667%. Het zilver werd omgehangen bij Nicole Verburg met Flynn. Een hoge score voor de kampioene in de klasse M enkelspan paard: Renate Röling werd door beide juryleden op kop gezet en kreeg bijna 70% voor haar proef met Oukje Fan it Hiem DL. Ook bijna 70% voor de kampioene tweespan pony klasse B/L Irma Teunissen met Saga en Carlos. In de tweespanklasse M/Z/ZZ werd de hoogste score van de ochtend gereden door Melanie van de Bunt. Met 72% won ze overtuigend. De enkelspantitel in de ponyklasse Z/ZZ was voor Manouk van Ewijk met haar trouwe Darlinca.

Bekijk hier alle uitslagen

