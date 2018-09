Hippiade Mennen: gezellig menfestijn

Cup naar Oost

De buien die in de middag uit de lucht vielen konden de pret en de sportieve prestaties niet drukken. Veel blije gezichten in de prijsuitreikingen en aan het einde van de dag nam Wim Veldboom de Hatro Districtscup in ontvangst. Het was voor District Oost een herhaling van vorig jaar, maar District Noord telde veel kampioenen, kwam heel dicht in de buurt en miste de cup nipt.

Sommigen van de prijswinnaars waren routiniers, voor anderen kwam het kampioenschap als een complete verrassing. Traditiegetrouw werd de dag afgesloten met het defilé van de kampioenen. Daar werd een bijzondere extra prijs verloot onder de kampioenen: een les van bondscoach Ad Aarts. De gelukkige winnares van deze extra prijs was Janneke den Hartog.

Alle Hippiadekampioenen op een rij

Dressuur:

Pony’s:

Enkelspan pony klasse B: Anouk de Haas, Falke’s Dancer (68,958%)

Enkelspan pony klasse L : Marleen Kempers, Ciara (67,375%)

Enkelspan pony klasse M: Klazien Kleermaker, Fleur (68,5%)

Enkelspan pony klasse Z: Tamara Pijl, Dex (74,834%)

Enkelspan pony klasse ZZ: Franciska den Elzen, Bart Blom (65,125%)

Tweespan pony klasse B/L: Lindsay Landman, Filia & Joppe (67,5%)

Tweespan pony klasse M/Z/ZZ: Melanie van de Bunt, Tumtum & Calvados (71,458%)

Paarden:

Enkelspan paard klasse B: Judith Hans, Gentle (67,542%)

Enkelspan paard klasse L: Carina Jansen, High Five (66,792%)

Enkelspan paard klasse M: Jacques Poppen, Horses2Fly Anniek (69,584%)

Enkelspan paard klasse Z: Janneke den Hartog, Anke van de Lage Landen (70,125%)

Enkelspan paard klasse ZZ: Hans Ouwersloot, Coco (65,458%)

Tweespan paard klasse (alle klassen): Harry Streutker, Yk Arjan, Dempsey Jw (68,292%)

Vaardigheid:

Pony’s:

Enkelspan pony klasse L: Johan de Hoop, Princes Parel

Enkelspan pony klasse M: Lisanne van Meerten, Thom

Enkelspan pony klasse Z: Geert van Dijk, Lady Luna

Enkelspan pony klasse ZZ: Marjo van Wezel, Jinte

Enkelspan pony sulky (alle klassen): Alie Boekelo, Max

Tweespan pony klasse L: Hindriëtta Lamein, Jip & Carlo

Tweespan pony klasse M/Z/ZZ: Henri ten Hoeve, Esmiralda & Gondie

Paarden:

Enkelspan paard klasse L: Wim ter Hedde, Esprit

Enkelspan paard klasse M: Ekelien ’t Hoog, Uniek Esmee uit d’n Duyl

Enkelspan paard klasse Z/ZZ: Annemarie Evers, Dif

Tweespan paard (alle klassen): Wim van Elteren, Joke & Elke

