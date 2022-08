Hippiade mennen: stralende dag met spannende rubrieken

In sportief opzicht was er veel te beleven op de Hippiade mennen. Op het hoofdterrein lagen de beide vaardigheidsringen en vanuit de publiekstent kon je zo twee wedstrijden tegelijk volgen. In de dressuur sloeg de nieuwe formule aan: iedereen reed ’s ochtends een proef voor twee juryleden en de top van dat klassement kwam ’s middags opnieuw in actie met de tweede proef. De tweede proef werd beoordeeld door twee andere juryleden en het totaal van beide proeven bepaalde de eindrangschikking en wie dus kampioen werd. Het was een gezellige drukte op het dressuurveld met negen ringen.

Huldiging op Medal Plaza

Sommige menners hadden een druk programma met verschillende wedstrijdonderdelen of meerdere paarden en pony’s aan de start. De meeste prijzen werden aan het einde van de dag uitgereikt. Voor de dressuur was dat op Medal Plaza; een paardvriendelijke oplossing en een feestelijke huldiging. Het was het jammer dat precies tegelijkertijd de ontknoping in de vaardigheidsrubrieken M tot en met ZZ was, met ook hun prijsuitreikingen. Daardoor was er vooral bij de vaardigheid minder bekijks en support dan zo’n kampioenschap verdient. Ook vonden veel menners en bezoeker het zonde dat niet alle stands open waren en sommigen voortijdig dicht gingen. “Jammer voor de sfeer van het kampioenschap”, was hun feedback aan de KNHS.

Achter de komma

In de zwaarste dressuurklassen stonden nieuwe kampioenen (ten opzichte van de vorige editie) op het hoogste treetje van het podium. Bij de ZZ paarden won Hans Ouwerkerk met Coco (14 jaar). Hans kent Coco door en door, want hij had hem op 2 ½ jarige leeftijd al in bezit en leidde hem zelf op. “Coco is een heel intelligent paard. Hij weet precies wat ie moet doen,” vertelt hij. En dat kwam nu extra goed uit. “Ik wist pas twintig minuten van tevoren wanneer ik mijn tweede proef moest rijden. We moesten toen nog inspannen en helemaal naar de ring toe, dus ik had nauwelijks losgereden. Er was nu mooie concurrentie, want alles stond dicht bij elkaar.” In zijn eerste proef stond Hans op kop, maar door de fikse concurrentie wist hij dat hij opnieuw een goede proef neer moest zetten en dat lukte. Vooral (uiteindelijk reservekampioene) Mirjam Vinke met Evers noemt Hans als concurrent. Het uiteindelijke verschil zat hem achter de komma, maar ook ’s middags scoorde Coco het hoogst en Hans pakte de titel. Het brons was voor Paul Versluis met de best marcherende Bombarie.

Ook bij de ZZ-pony’s waren de onderlinge verschillen minimaal. “Het was zo’n klein verschil!” straalt kampioen Tonnie Cazemier. Hij reed de opvallende Rans Coca Cola met een uiteindelijke voorsprong van 0,083% naar de titel. “Ik heb heel fijn gereden en dit is een super mooie afsluiting van het seizoen. Zeker na het wat tegenvallende NK samengesteld in Wierden hebben we ons mooi herpakt. Ik ben heel tevreden.” Op het podium werd hij geflankeerd door Klazien Kleermaker (zilver) en Hette Jellema (brons).

Snelste van de dag

In de hoogste vaardigheidsklassen was Larissa Reints niet alleen kampioen van haar rubriek (klasse M) maar ook nog eens de allersnelste foutloze in de barrage van allemaal. Zij zet de kroon op een fantastisch seizoen, nadat ze vorige week in Wierden de bronzen medaille met haar tweespan in ontvangst nam. Nu was het goud in het enkelspan met Verdi.

Bij de enkelspan paarden in de gecombineerde klasse Z/ZZ reed René Markerink als enige een foutloze barrage en werd daarmee kampioen. Bij de tweespan pony’s in de gecombineerde M/Z/ZZ rubriek gaf Ischa Vink iedereen het nakijken in een snelle en foutloze barrage.

