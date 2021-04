Hoe is het nu met…….Christian Plücker?

De Duitse menner Christian Plücker (1981) was zo’n tien jaar geleden een zeer succesvolle internationale vierspanrijder. Tot 2014 maakte hij deel uit van het Duitse ‘Bundeskader’ bij de vierspannen. In januari 2014 besloot hij vanwege tijdsgebrek en zakelijke verplichtingen zijn jonge vierspancarrière te beëindigen.

Vader als voorbeeld

De meesterbakker en bedrijfseconoom is ondertussen samen met zijn tweelingbroer Malte manager en eigenaar van het familiebedrijf dat is ontstaan uit een meer dan honderd jaar oude bakkerij met molen.

Christian is binnen het ruim 3000 m2 omvattende bedrijf verantwoordelijk voor de productie van brood- en bakkerijproducten. Malte is afgestudeerd in bedrijfskunde voor de commerciële sector. Vader Walter Plücker (1955) is nog als ‘senior’ actief. Als ondernemer, gepassioneerd ruiter en vierspanmenner was hij ook het sportieve voorbeeld en menleraar voor Christian. Walter won in 1996 brons op het kampioenschap van de Duitse deelstaat Hessen en startte in 2000 op het WK in Wolfsburg. Het is dan ook niet gek, dat Christian in 1998 als 17-jarige al tweespan reed en in 2004 de leidsels van het vierspan van zijn vader overnam. Na de middelbare school, het leger en zijn beroepsopleiding werd Christian op 23-jarige leeftijd al Hessisch kampioen bij de vierspannen en behaalde hij in 2007 het gouden ‘Fahrabzeichen’.

Via het perspectievenkader naar het ‘Bundeskader’

Met de paarden Boss, Lucky, Vagabund, Rascal, Iwan, Schicco en Feiner Kerl, die door zijn vader ter beschikking werden gesteld en die met hulp van Michael Freund opgeleid waren, kwam Christian in het in 2006 opgerichte perspectievenkader vierspannen. Hier maakten tot 2008 ook de jonge talenten Raphael Tobias, René Poensgen, Georg von Stein, Christian Scheid en Michael Brauchle deel van uit. Tot 2014 was Christian lid van het Bundeskader vierspannen.

De nauwe band met Michael Freund die was ontstaan door de paardenhandel met vader Walter, zorgde voor een solide menopleiding van zoon Christian en zijn menpaarden. Ook de begeleiding van Michael Freund op de wedstrijden droeg bij aan de successen. Walter was overigens een van de initiatiefnemers van het perspectievenkader die met gelijkgestemden een grote groep sponsors wist te inspireren.

Duitse kampioenschappen

In Nunsdorf 2005 nam Christian voor het eerst deel aan een Duits kampioenschap. Tijdens het Duitse kampioenschap in 2010 in Lähden op de terreinen van titelwinnaar Christoph Sandmann werd hij gekroond als vice-kampioen: “Ik was ongelofelijk trots op mijn eerste medaille tijdens een Duits kampioenschap, het was super, voor het eerst lukte alles! Tot die tijd kon ik vanwege blessures nooit de paarden inzetten die ik wilde. Door een handblessure was ik voor het kampioenschap ook enkele maanden uit de running geweest, dus het was extra bijzonder dat alles nu lukte.”

Tijdens zijn laatste deelname aan een Duits kampioenschap in Donaueschingen 2013 steeg hij na elk onderdeel, werd zevende in het internationale veld maar greep als vierde geklasseerde Duitser na Christoph Sandmann, Michael Brauchle en Daniel Schneiders net naast het podium.

Christian in actie tijdens Donaueschingen 2013

Jong en onbezonnen

Dankzij Michael Freund kreeg Christian in 2008 als ‘jong en onbezonnen’ menner een wild card voor de Wereldbekerwedstrijd in de Schleyer Halle in Stuttgart. Toen hij nipt de winning round miste achter de uiteindelijke winnaar Jozsef Dobrovitz werd hij zelfs gefeliciteerd door IJsbrand Chardon die daar tweede werd, met de woorden ‘Michael Freund’s promotie van jong talent is voorbeeldig en uniek in Europa!’

De vierspannen waren voor Christian de Formule 1 van de paardensport. De spectaculaire marathon in Aken over een vijftien kilometer lang, speciaal daarvoor geprepareerd traject naast het hoofdstadion, trok vaak meer dan 30.000 toeschouwers. Deelname in Aken was voor Christian een ware eer en een enorme belevenis.

Internationale successen

Onder leiding van bondscoach Ewald Meier won Christian in 2008 op het CAIO Aken de vaardigheid. Onder leiding van bondscoach Karl-Heinz Geiger werd hij in 2012 de beste individuele Duitse menner in Aken met de 15e plaats. Christian nam graag en vaak deel aan wedstrijden in Nederland. Op het WK 2008 in Beesd behaalde hij de 25ste plaats, op het EK in Breda in 2011 werd hij 12e.

Na het WK vierspannen in Riesenbeck 2012 waar hij als 15e eindigde volgde Christian’s laatste optreden voor Duitsland op het EK in Izsák 2013. Daar presteerde hij als individueel deelnemer sterk in de dressuur en de vaardigheid, maar moest helaas in de marathon opgeven. Tot grote verrassing van velen besloot hij in januari 2014 een punt achter zijn vierspancarrière te zetten.

Tijdens het CAIO Aachen 2008 won Christian de vaardigheid

Vanuit de vrachtwagen de nachtdienst in

Het besluit van Christian om te stoppen met de sport had meerdere redenen. Ten eerste verwachtte zijn vrouw in april 2014 hun tweede kindje. Kinderen en familie kosten nu eenmaal veel tijd. Aan de andere kant was Christian al lang betrokken bij het groeiende familiebedrijf, wat hem veel energie kostte:

“Als amateur heb ik het altijd moeilijk gehad in de topsport. Aangezien bij ons de kwaliteitscontrole alleen ter plekke mogelijk is, kon ik bijvoorbeeld tijdens een wedstrijd niet uitsluitend via de telefoon contact houden met ons bedrijf. Als ik dan op zondagavond met de vrachtwagen thuis kwam, moest ik gelijk naar het bedrijf en dan de hele nacht doorwerken. Dat was vermoeiend. Daarbij kwam ook nog, dat het aantal observatiewedstrijden na de herintroductie van de EK’s van zes à zeven wedstrijden per jaar naar negen tot tien wedstrijden werd verhoogd. Om zo vaak vanaf woensdag niet aanwezig te kunnen zijn in ons bedrijf kon ik me niet veroorloven. En om jonge paarden in de sport uit te brengen was onder deze omstandigheden ook niet mogelijk. Vandaar het besluit om te stoppen met de sport.”

Regionaal karakter belangrijk onderdeel van de bedrijfsfilosofie

Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsfilosofie van de firma Plücker is het regionale karakter. Het graan komt uit Hessen. Het meel wordt in een molen op de Vogelsberg gemalen. Er worden natuurlijke grondstoffen gebruikt zonder voorbewerkte bakmixen en zonder conserveringsmiddelen. Specialiteit van het bedrijf is het ‘dubbel gebakken Alrafter Landbrood’ met dikke korst, een gemengd roggebrood volgens traditioneel recept.

Christian en Malte Plücker zijn steeds bezig met de doorontwikkeling van hun bedrijf. Zo bieden zij opleidingen aan om jonge mensen een succesvolle start in hun carrière te bezorgen. Vier jaar geleden vierde het bedrijf hun 100-jarig jubileum. De burgemeester van Waldeck is de familie Plücker zeer dankbaar, want doordat het bedrijf al had gezorgd voor de aanleg van snel internet, kon de rest van het dorp hier ook van profiteren.

Van vierspan naar pony’s

“Mijn mooiste ervaring in mijn tijd als actief vierspanrijder was om deze fascinerende sport samen met mijn familie succesvol te kunnen bedrijven. Mijn familie staat nog steeds bovenaan, alleen nu zonder menpaarden. Een vierspan samenstellen doen we niet meer. Maar voor mijn vrouw, onze zoon en beide dochters hebben we een rijpony en een Shetlandpony. De Shet met de naam Mäxchen komt overigens uit het span van Marco Freund, de zoon van Michael Freund.”

Vier generaties familie Plücker vlnr: Christian Plücker met zijn vrouw en jongste dochter, moeder Regina Plücker met kleindochter, Oma Plücker, broer Malte R. Plücker en Walter Plücker met kleinzoon

Veel contact met de menwereld

Als drukbezet en succesvol ondernemer zit Christian niet meer op de bok, maar zijn interesse in de menwereld heeft hij niet verloren. Hij heeft nog steeds regelmatig contact met Michael Freund, Christoph Sandmann, Georg von Stein en René Poensgen: “Ik interesseer me nog altijd voor de vierspansport en de menwedstrijden. Ik ondersteun bijvoorbeeld Christoph Sandmann, ook ter plekke. Zo was ik tijdens de laatste wedstrijden in Lähden schrijver tijdens de dressuur, wat ik heel erg leuk vond. En ik ga graag kijken in Aken en Donaueschingen.”

Tekst: Eberhard Platz. Bewerking: Hoefnet

WK vierspannen Beesd 2008

