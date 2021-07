Hoe is het nu met …….Hansjörg Hammann?

Internationaal vierspanrijder Hansjörg Hammann (1967) uit het Duitse Oberstotzingen had op jonge leeftijd al een succesvolle carrière. Tussen 1992 en 1996 nam hij aan drie Wereldkampioenschappen vierspannen deel. Op de Wereldruiterspelen in Den Haag 1994 won hij teamgoud, op het WK in Waregem 1996 droeg hij bij aan het teamzilver. Tijdens zijn eerste WK-deelname in Riesenbeck 1992 behaalde hij individueel de tiende plaats. Daarnaast behaalde Hammann ontelbare titels en podiumplaatsen op Duitse en regionale kampioenschappen.

WK Waregem 1996. Foto: N. Nesters

Van vader op zoon

Na 24 jaar actief te zijn geweest in de internationale mensport waarvan 14 jaar als lid van het Duitse ‘Bundeskader’ beëindigde hij, tot verrassing van velen, in 2006 zijn internationale carrière. In 2014 reed hij zijn laatste wedstrijd. Hammann begon als 12-jarige met een tweespan door zijn vader Erich Hammann gefokte Baden-Württembergers. Erich Hammann was in die tijd een van de belangrijkste pioniers op het gebied van de mensport in Duitsland. In de jaren ’80 nam hij onder meer met zijn vierspan deel aan het CAI Donaueschingen.

Donaueschingen als doel

Net als zijn vader Erich wilde Hansjörg ook vierspan starten in Donaueschingen. Dankzij de ondersteuning van bondscoach Bernd Duen en hulp van mensen als Michael Quinkler en Janos Böhler kreeg hij in 1991 zijn eerste startbewijs voor de beroemde wedstrijd in het park van het Fürstenberger kasteel.

Kerst, Pasen en Nieuwjaar samen

Na een groot aantal aansprekende prestaties op de outdoorwedstrijden was Hammann vanaf 1993 ook zeer succesvol tijdens de indoorwedstrijden. Het startsein voor de indoorcarrière van de, toen 26-jarige, landbouwmachinemonteur was zijn deelname aan het proefproject in de Schleyer Halle in Stuttgart. Dit experiment waarbij de menners met de vierspannen van collega’s moesten rijden, vormde de basis voor de huidige Wereldbekerwedstrijden vierspannen. Zijn optreden in Stuttgart voelde alsof ‘Kerst, Pasen en Nieuwjaar’ samenvielen, zo genoot hij er van toen hij in 1993 tweede werd achter Michael Freund. Maar er waren ook mindere momenten, zoals die keer dat hij omkiepte met het span van Tomas Eriksson. Gelukkig bleven menner, grooms en paarden ongedeerd.

Stuttgart 1996. Foto: Olav Krenz

Buiten de boot voor het WK 2006 in Aken

Ondertussen was Hammann zelfstandig ondernemer in de transportbranche en gediplomeerd meninstructeur. In 2004 werd hij voor het laatst regionaal kampioen. Twee jaar later besloot hij niet meer deel te nemen; reden voor deze beslissing was dat hij niet werd genomineerd voor deelname aan het WK 2006 in Aken. Hammann had er volledig op gerekend dat hij tot de negen menners zou behoren, die op het WK mochten starten en had daarvoor flink geïnvesteerd in nieuwe paarden en een nieuwe marathonkoets. Hammann verkocht uit frustratie beide voorpaarden, de vrachtwagen en de aanhanger, maar behield nog zeven paarden en alle tuigen met als doel jonge paarden op te leiden en cursussen te geven.

“De financiën om door te gaan met de sport waren er nog steeds, maar de motivatie ontbrak,” legde hij indertijd uit. “Maar de passie is er nog steeds. Ik zal altijd verbonden blijven met de mensport.” In de daaropvolgende jaren moest de mensport meer en meer wijken voor Hammann’s hoofdberoep als transporteur. Eind 2010 moest hij een zware operatie ondergaan die weliswaar goed verliep, maar hem tot op de dag van vandaag dwingt om op zijn gezondheid te letten.

Drievoudig ondernemer

Hansjörg Hammann trouwde 26 jaar geleden met Brigitte Groll en woont op een boerderij die zijn vader had omgebouwd tot paardenboerderij. Hij werkt parttime op het landbouwbedrijf met 17 hectare weiden en 15 hectare akkerland: “Ik voer mijn eigen hooi, ik gebruik mijn zelfgeperste stro en ik heb alle benodigde landbouwmachines en toebehoren,” lacht de drievoudig ondernemer. Hieronder vallen Hammann-Transporte met vier vaste krachten en acht uitzendkrachten, de rij- en menstal en een zonnepaneel-systeem. Hammann is als eigenaar nog drie tot vier keer per week met een van zijn vrachtwagens onderweg, meestal voor korte ritten. Mennen maakt nog steeds onderdeel uit van zijn dagelijkse bezigheden.

Lauchheim 2004

Leuke (ont)dekking

Grinnikend denkt Hamman terug aan zijn eerste start in Aken. Tijdens de rit met de vrachtwagen naar de start van de marathon in het Aachener Wald raakte hij de weg kwijt en eindigde bijna in België. Hierdoor miste hij zijn starttijd in de marathon. Maar het toeval wilde, dat een van de deelnemers voor hem zich zodanig had vastgereden in een hindernis, dat de marathon twee uur lang werd stilgelegd om de boel te repareren en hij alsnog kon starten.

Een leuk moment was ook toen zijn vrouw, die jarenlang als zijn groom fungeerde, onlangs bij het opruimen een oude waardebon vond voor een dekking. Deze stamde uit de 90-er jaren en was een bedankje van een bekende eigenaar van een stoeterij, die Hammann met zijn vierspan had gereden voor zijn huwelijk: “De waardebon bleek nog geldig en nu is een Sandro Hit-dochter in mijn stal dragend van een bekende hengst,” lacht hij.

Momenteel staan er bij Stal Hammann 17 paarden. Hiervan zijn er acht in eigendom van de familie, waaronder drie zware warmbloeden, twee Friezen en een Shetlandpony. Deze zelfbewuste Shet bracht Hansjörg 25 jaar geleden spontaan mee van een markt. Alle vier zijn kinderen (drie jongens en een meisje) beleefden speciale avonturen met de pony en ‘Mäxchen’ is tot op de dag van vandaag niet makkelijk te hanteren..!

Met de Friezen en de zware warmbloeden is Hammann’s oudste zoon Heiko (24) ondertussen zelf lid van het regionale kader tweespannen. Met zijn vierspan is Heiko sinds 2018 succesvol op regionaal niveau en startte hij in 2020 op het Duits kampioenschap in Lähden. Zijn doelen voor dit jaar zijn deelname aan de Duitse jeugdkampioenschappen in Lähden en het Duits vierspankampioenschap in Drebkau. “Ondanks verschillende temperamenten hebben we nu een goede relatie,” vertelt Hansjörg. Vroeger was hun relatie niet altijd spanningsvrij. Terwijl Hansjörg graag risico’s nam (wat niet altijd goed uitpakte) wil Heiko graag de controle over het span houden en alle onderdelen perfect rijden.

Heiko Hammann Reilingen 2019. Foto: Herbert Rauser

Veelzijdig paardenman

Twee jaar geleden werd Hammann tot zijn verrassing gekozen als voorzitter van een rij-en menvereniging met 178 leden bij hem in de buurt: “Deze functie is veel uitgebreider dan ik had verwacht,” bekent hij. “Het is leuk, maar het kost veel tijd.” Ondertussen heeft hij al voor elkaar gekregen dat er een tractor werd aangeschaft, een nieuw afdak werd gebouwd en een nieuwe bodem in de manege werd gelegd.

Als kundig keurmeester op paardenmarkten en als omroeper van hippische evenementen wil hij zich verder ontwikkelen. Hammann heeft nog altijd goed contact met een groot aantal collega’s waarmee hij voorheen WK’s reed en in het kader zat. Hij rekent erop dat er binnenkort weer grote menwedstrijden kunnen plaatsvinden waarbij toeschouwers aanwezig kunnen zijn.

Mannheim 2002. Foto: Olav Krenz

