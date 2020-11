Hoe is het nu met…… Harry Buurman?

Gestrikt als groom

Harry Buurman (1946) kwam in aanraking met de mensport via zijn vriend Dick Groenewoud, de broer van vierspanrijder Sem. Harry en zijn zussen reden paard op het bekende ruitersportcentrum Midden Heuven van de familie Groenewoud in Rheden. Harry werd gestrikt om voor Sem te groomen toen Sem begon met vierspanrijden. Hij deed dit samen met vriend Karel Pepping, die zijn sporen had verdiend in de autorallysport en fungeerde als navigator.

Van groom naar parcoursbouwer

De menwereld trok Harry enorm en nadat Sem naar de Verenigde Staten vertrok, verdiepte Harry zich in de hindernisbouw. Als landschaps- en tuinarchitect van beroep paste dat in zijn straatje. De legendarische paardenman Daan Modderman was naast koetsier en jurylid ook parcoursbouwer en maakte Harry bekend met deze functie binnen de mensport. Als assistent van Modderman hielp Harry mee aan het bouwen van de wedstrijden in Midden Heuven met de marathon over de Posbank, Beek, Beekbergen, Exloo, Zelhem, Arcen en Blaricum, samen met de bekende assistent-parcoursbouwer Han Dudok van Heel.

Dé parcoursbouwer

Langzaam maar zeker werd Harry dé parcoursbouwer en volgden de wedstrijden in Deurne, de wedstrijd van Cees van Opstal in Oisterwijk en Waregem in België.

Het eerste WK vierspannen in Apeldoorn in 1976 bouwde hij samen met Daan Modderman en met assistentie van Frans Welling en Jos Olders. Harry maakte mooie tijden mee en beleefde diverse avonturen:

“In die tijd waren de dierenactivisten vrij actief en om te voorkomen dat ze ons werk in de hindernissen zouden vernietigen, hebben we de assistenten bij de hindernissen laten slapen!”

Harry ging zelfstandig wedstrijden bouwen en werd ook internationaal als parcoursbouwer veel gevraagd.

WK vierspannen Apeldoorn 1988 met Harry Buurman, Prinses Margriet, Baron van Lynden

Mooiste ervaring

Uiteindelijk bouwde Harry tien WK’s en EK’s waaronder Riesenbeck, Gladstone, Apeldoorn 1988 en de Wereldruiterspelen in 1994 met de marathon op de Vlasakkers in Amersfoort. Een van zijn mooiste ervaringen was het WK Gladstone 1993: “Alles kon en mocht, dat was ongelofelijk. Er was een nieuw dressuurveld dat in een dal lag. Hier moest een aantal bomen weg en het moest vlak gemaakt worden. Toen ik een maand later kwam hadden ze een hele berg zand met bulldozers in het dal geschoven, maar het was wel mooi vlak én gedraineerd! Ik zag laatst een aantal foto’s en ze gebruiken daar nog steeds dezelfde hindernismodellen.”

Paardvriendelijkheid als kenmerk

Kenmerkend voor de bouwstijl van Harry was de combinatie van de kennis die hij had als parcoursbouwer, als ontwerper en als groenspecialist. Daarbij kwamen zijn ervaringen als wedstrijdgroom en insider in de mensport uitstekend van pas. Dit resulteerde in zeer paardvriendelijke hindernissen.

Voor al zijn activiteiten en verdiensten voor de Nederlandse mensport werd hij door Indoor Brabant in 1988 uitgeroepen tot Paardensportman van het Jaar. Harry was in die tijd de enige Nederlandse FEI-parcoursbouwer.

Spannende momenten

Nadat de Wereldruiterspelen in 1994 op een faillissement uitdraaiden en ook Harry daar de dupe van werd, besloot hij te stoppen als parcoursbouwer. Hij maakte echter één uitzondering: de organisator van Riesenbeck, Heinz Kerckhoff, benaderde hem met de vraag of hij het WK tweespannen 1997 kon bouwen. Aangezien Harry daar jarenlang als parcoursbouwer had gefungeerd, kon hij de verleiding niet weerstaan en zegde hij toe. Dit resulteerde in een prachtig WK met spannende momenten:

“Ook toen waren de actiegroepen van het dierenbevrijdingsfront zeer actief. Via een Duitse jachtvriend kwam ik er achter dat ze van plan waren om naar het terrein van Baron Heeremann in Riesenbeck te komen. Ik heb de hoofdpoort gesloten en ze opgewacht. Toen ze er eenmaal waren, heb ik er voor gezorgd dat de baron ze buiten de poort te woord zou staan en zo hebben we voorkomen dat ze het terrein opkwamen en de boel in de war zouden schoppen!”

Harry bouwde in Riesenbeck samen met wijlen Joop Brink en in de jaren daarna wisselde hij het bouwen af met Joop en was hij dan aanwezig als FEI Technisch Gedelegeerde.

Aanleg paardenaccommodaties

Uit zijn activiteiten als parcoursbouwer kwam een andere uitdaging voort, het aanleggen van paardenaccommodaties. Zo kwam hij terecht bij, onder andere, de politie Nunspeet voor de aanleg van het oefenterrein voor de bereden politie en de hondenbrigade. Later deed hij werk voor onder meer Stal Chardon, Stal Ehrens, Stal Havikerwaard, Stal Henk Nooren en Stal Cordia in België. Het laatste project van Harry was de nieuwe stal van Edward Gal, Peter Minderhoud en Nicole Werner voor Glock. Inmiddels is Harry met pensioen en is nog zijdelings als adviseur betrokken bij de paardensportaccommodaties.

Collectie

Harry kijkt terug op een interessante en boeiende periode in de Nederlandse mensport en volgt de mensport nog vanaf de zijlijn. Zijn mooie collectie rijtuigen, sleeën en tuigen is overgegaan naar het gerestaureerde Kasteel Biljoen in Velp waar ze een mooie plek hebben in het koetshuis. Harry en zijn vrouw kunnen van hun collectie blijven genieten, want ze wonen vlakbij Kasteel Biljoen en zijn goed bevriend met de huidige kasteelheer.

Organisatiecomite WK Apeldoorn 1988. vlnr Charles van Dalen, Jacques van Leeuwen, Jan Went, Gé König en Harry Buurman

