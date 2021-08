Hoe is het nu met…….Horst Schepper?

De vijfvoudig WK-deelnemer en tweevoudig vicewereldkampioen Horst Schepper (1961) nam tussen 1991 en 2001 succesvol deel aan de WK ’s voor tweespan paarden. Op het WK 1991 in het Oostenrijkse Zwettl en het WK 1993 in Gladstone (USA) won Schepper zilver met het Duitse team. In Gladstone won hij individueel brons achter Georg Moser en Vilmos Lazar. Op het WK 1995 in Poznan won hij individueel zilver achter Mieke van Tergouw en voor Patrick Greffier.

Podium WK 1995 Poznan Horst Schepper, Mieke van Tergouw, Patrick Greffier. Foto Werner Huebner

Nationale titels

In 1993 won Horst Schepper zijn eerste nationale titel op het Duits kampioenschap. Een jaar later herhaalde hij deze prestatie in Meissenheim. Tussen 1991 en 2006 werd hij vijf keer regionaal kampioen in Baden-Württemberg. Na het winnen van de regionale titel in 2006 nam hij afscheid van de sport.

Boerderij

Ruim zeven jaar voordat hij stopte met zijn tweespancarrière nam Horst Schepper met zijn vrouw Silvia het toen negentig hectare grote boerderij over van zijn vader Gottlob. Het bedrijf had de fokkerij van Württemberger paarden als basis en groeide uit tot opleidings- en vakantieoord met meer dan zestig paarden en pony’s.

Zelf de paarden beslaan

“Voor de mensport heb ik allang geen tijd meer, “ vertelt Horst Schepper. “Het werk op de boerderij heeft altijd voorrang. In de coronatijd moesten we al het werk ook nog eens met minder mensen doen.”

Dat bleef niet zonder gevolgen. Al voor de coronacrisis besloegen Horst en zijn oudste zoon Matthias (34) alle paarden zelf. “We hebben allebei geleerd om te bekappen en te beslaan. Als we voor alle tweehonderd paarden de smid moeten laten komen, gaat dat teveel in de papieren lopen. Door de coronamaatregelen raakten we ons inkomen kwijt. We mochten geen paardrijlessen meer aanbieden voor kinderen. We konden onze pony’s, die we inzetten voor de vakantieritjes, echter niet zomaar stil laten staan. We hebben ze gehouden en we hopen dit jaar weer cursussen te kunnen aanbieden.”

WK Gladstone 1993. Foto Werner Huebner

Zoon Matthias

Al in de tijd van Horst’s vader Gottlob speelde het mennen een belangrijke rol op de boerderij. Horst zette als dertienjarige deze traditie voort. Ook zoon Matthias die officieel ‘Pferdewirtschaftsmeister’ is, was een tijd actief als tweespanrijder en nam deel aan diverse regionale en nationale kampioenschappen.

In 2006 startte Matthias op zijn ouderlijke boerderij een opfokbedrijf. Hier worden eigen en buitenlandse merrieveulens en hengstveulens in groepen grootgebracht in grote loopstallen met weidegang en worden jonge hengsten succesvol voorbereid op de keuring en het verrichtingsonderzoek.

Matthias Schepper. Foto Stefan Bischoff

Uitstekende vader-zoon samenwerking

In hun gezamenlijke fokkerij zijn Horst en Matthias Schepper zeer succesvol op het gebied van embryotransfer en internationale fokprogramma’s. Met deze methode stellen ze ook succesvolle ruiters en fokkers in staat om zo vroeg mogelijk nakomelingen van toppaarden te krijgen. Succesvolle bemiddeling en verkoop – steeds vaker via online veilingen en online presentaties – zijn uitgegroeid tot een verdere focus op de Schepper-boerderij. Op dit gebied hebben vader en zoon ook internationaal een goed netwerk.

De grens tussen de bedrijven van vader en zoon is vaag, maar dat is niet erg. “Alles is nog steeds van mij”, benadrukt Horst Schepper. “Alles gaat nog steeds onder mijn naam. Maar Matthias mag doen wat hij denkt dat goed is. Daar hebben we allebei geen probleem mee.”

WK Riesenbeck. Foto Waltraut Bischof

Vijf kinderen

Net als Matthias Schepper is ook zus Anna-Lisa (24) beroepsmatig actief in de paarden. Anna-Lisa werkt als trainer op Gestüt Birkhof en is succesvol op kampioenschappen en wedstrijden. Hun drie broers en zussen Stefanie (33), Florian (32) en Tobias (21) hebben gekozen voor een carrière buiten de paardensport.

Niet alleen deelnemen

Toen Horst Schepper begon met mennen, was zijn doel ook om de paarden die succesvol waren in de sport op de markt te brengen. Als lid van de “opkomende internationale jonge garde tweespanrijders” slaagde hij daar al snel in. “Dat is een van de redenen waarom ik altijd vooraan wilde eindigen op wedstrijden. Alleen deelnemen was niet genoeg voor mij. Ondanks het gebrek aan tijd ging ik naar de wedstrijden, ook al waren die ver weg.”

Het feit dat Horst Schepper op zeventien-jarige leeftijd al het ‘Fahrabzeichen‘ behaalde, bleek een goede basis voor zijn deelname aan de menwedstrijden. De door zijn vader gefokte Württembergers bewezen zich in de sport. Tiffany (Tumbled XX x Schanzer), waarmee Horst WK’s reed, werd in 1981 door vader Gottlob Schepper als veulen aangekocht van fokker Kurt Schlecker (Emerkingen) op de Riedlinger Markt.

Via haar dochters Symphony (v. Star de France) en Gloria (v. Gardez) werd Tiffany de grondlegger van een succesvolle lijn. Horst Schepper herinnert zich deze aankoop vandaag de dag nog heel goed: “Toen we thuiskwamen van de markt stond onze boerderij in brand en brandde volledig uit. De oorzaak van de brand is nog steeds onduidelijk. We hebben de boerderij toen volledig nieuw moeten opbouwen.”

Ook nu nog wordt er veel gebouwd op de boerderij, veelal in eigen beheer. Een manege, een seizoensstal, een stro-opslag, een tuigenkamer en een huis voor het zeven leden tellende gezin. De bouw van twee grote open hallen met een ruimte voor merries en veulens is in de planning.

Luchtfoto Schepperhof Böhringen

Weinig tijd om te trainen

Er waren altijd genoeg paarden om mee te mennen bij de Scheppers, maar mede door de bouwwerkzaamheden was er vaak niet genoeg tijd om ze voor te bereiden op wedstrijden. Daarnaast had het werk in de landbouw altijd prioriteit. Tijdens het oogstseizoen kon Horst vaak amper voor 22.00 uur aan de training beginnen. “Soms was het voldoende om een ​​paar rondjes over de binnenplaats te rijden.”

Misschien was het tweespan van Schepper daardoor wel het beste in de marathon en de vaardigheid. “Helaas waren sommige paarden in de dressuur niet altijd zo gefocust als ik graag had gewild”, zegt hij achteraf. “In de ring waren ze vaak afgeleid. Toch zat ik bijna altijd bij de tien besten in de dressuur, daar ben ik trots op. Als je maar in één onderdeel uitblinkt, eindig je vaak niet hoog in het totaalklassement. Ik vond het altijd belangrijk om in alle drie de onderdelen goed te presteren.”

Marbach 1991. Foto Jean Christen

Reünie op het WK in Kronenberg

Horst Schepper heeft veel profijt gehad van de trainingen met bondscoaches Ewald Meier en Eckardt Meyer. Heinz Rudolf en Horst’s zwager Andreas Scheel waren zijn vaste grooms. Op de wedstrijden ging Horst graag een drankje doen met zijn concurrenten, waaronder de broers Vilmos en Zoltan Lazar en Georg Moser. Met laatstgenoemde heeft hij nog steeds goed contact, evenals met Eckardt Meyer. Horst kijkt uit naar een mogelijke reünie op het komende WK tweespannen begin september in Kronenberg. “Een hechte groep oudere menners uit het land plant een reis naar het WK. Ik ga graag met hen naar Kronenberg, daar kijk ik echt naar uit.”

Tekst: Eberhard Platz. Bewerking: Hoefnet

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.