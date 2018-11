Hoe train je de winter door?

Berry van den Bosch laat dan zien dat de samenwerking met Sanne van Paassen (mentale training) en Tessa Jannink (dierfysiotherapeut) je kan helpen om de juiste doelen te stellen. Ze bespreken met de deelnemers hoe je de winterperiode prima kunt benutten in de aanloop naar het komende outdoorseizoen. Want wie wil er nu niet fit en goed voorbereid zijn voor 2019?

De sprekers

Sanne van Paassen is jarenlang professioneel veldrijdster geweest en heeft het wereldbekerklassement op haar naam staan. Tevens heeft ze haar masterdiploma behaald. Vanwege een heftige blessure heeft ze haar topsportcarrière moeten beëindigen. Nu heeft haar leven een andere wending gekregen en door haar ervaring wil ze met een open, eerlijke, nuchtere blik, ambitieuze toppers naar hun gevoel laten luisteren om zo hun eigen koers te varen en dromen te verwezenlijken. Ze gebruikt hiervoor een persoonlijk ontwikkelingstraject waarbij sport als metafoor wordt gebruikt.

Tessa Jannink is sinds 2008 afgestudeerd als fysiotherapeut en in 2016 studeerde ze af als dierfysiotherapeut. Zij kan een bijdrage leveren aan het optimaal begeleiden van je paard in de wedstrijdsport. Tevens is ze zeer kundig en ervaren in het gebruik van de hartslagmeter bij mens en paard. Zo kun je nog optimaler trainen.

Berry en Claudia van den Bosch runnen al negen jaar hun succesvolle trainings-stal VDB Stables in Someren. Berry is internationaal enkelspanrijder en zijn passie ligt bij het opleiden en trainen van jonge paarden. Tevens wordt zijn agenda goed gevuld met instructie geven aan gedreven menners uit Nederland en België. Claudia heeft zich in zeer korte tijd ook bewezen in de wedstrijdsport. Met het paard Dilano klom ze in drie seizoenen op van nul naar internationaal niveau. Door hun passie en levensstijl staat het leven van Berry en Claudia in het teken van de mensport en het begeleiden van mens en paard.

Praktische gegevens

Locatie: VDB Stables, Limburglaan 32, Someren (NED)

Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Prijs : € 40,- per persoon incl. lunch

Aanmelden : info@vdbstables.nl

Het aantal plaatsen is beperkt