In Memoriam Rudolf Temporini

Hoefnet-redacteur

Rudolf lukte het voortreffelijk om meerdere functies en taken te bundelen. Hij was afgestudeerd paardenhouderij-manager, werd als succesvolle twee- en vierspanmenner onderscheiden met het “Goldene Fahrabzeichen”, werd lid van het Duitse menkader en was ook als meninstructeur, trainer, jurylid, parcoursbouwer tot de hoogste klasse en als organisator van internationale menwedstrijden tot ver buiten de grenzen van Duitsland bekend en gewaardeerd. Als journalist schreef hij voor meerdere vooraanstaande paardenmagazines, zo onder andere voor het Reiterjournal en voor Hoefnet. Zijn wedstrijdanalyses die hij met veel kennis van zaken voor Hoefnet in het Duits schreef, waren objectief, konden echter ook wel eens kritisch uitvallen, wanneer dat op zijn plaats was.

Auteur

Als auteur schreef Rudolf Temporini meerdere boeken over de opleidjng van menner en paard, waaronder „Der sichere Weg zum Fahrabzeichen“, „Fahrpferde ausbilden“ en het portret „Michael Freund – Ein Leben für den Fahrsport“. Voor zijn grote inzet als vrijwilliger in de mensport, o.a. als lid van de mencommissie in de deelstaat Hessen vanaf 2013 en als vice-voorzitter van de nationale mencommissie van Duitsland werd hij reeds in 2017 onderscheiden met het “Deutsche Reiterkreuz in Bronze“ van de Duitse hippische bond.

Nadruk op de jeugd

Bovendien was voor hem de begeleiding van de menjeugd van groot belang. Al vroeg zette hij zich in voor de invoering van een Duits kampioenschap jeugdmennen (DJM). Dat werd in 2010 voor het eerst georganiseerd door zijn menvereniging in Viernheim en is sindsdien een zeer succesvol evenement. Bij de mennersvergadering in Warendorf in 2017 werd Rudolf Temporini zelfs unaniem genomineerd als opvolger van Felix Auracher. Het DOKR volgde dit voorstel en benoemde Rudolf Temporini tot nieuwe voorzitter van de nationale mencommissie. Als opvolger van het team van Falk Böhnisch nam Rudolf Temporini de afdeling mensport bij de internatioanle menwedstrijd in Donaueschingen op zich. Tevens is het aan zijn initiatief te danken dat menners ook mochten starten bij de wedstrijd in de Frankfurter Festhalle. Het Süddeutsche Fahrsport Forum dat in januari 2020 plaatsvond, had hij met een team van experts perfect voorbereid. Onder zijn energieke leiding werd het een groot succes.

New Vision Team

Op zijn initiatief kwam het vierspan-team „New Vision“ tot stand dat gevormd wordt door Michael Brauchle, Georg von Stein en Markus Stottmeister. Hiervoor wist hij Michael Freund te strikken als „team-captain“ en vooraanstaande bedrijven als sponsors. Dankzij zijn serieuze aard, zijn doelgerichtheid en zijn enorme kennis wist hij ook een breder publiek voor „zijn“ sport te winnen, zelfs al had het niet zoveel raakvlakken met het mennen. De menners in Duitsland en daarbuiten zullen hem als „voorvechter van de mensport“ gaan missen.

Met het wegvallen van Rudolf valt er een groot gat in het Hoefnet team. Wij zullen hem enorm missen.

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden.

Eberhard Platz & Cindy Timmer

Tijdens het EK in Donaueschingen 2019 bedankte wedstrijdleider Kaspar Funke Rudolf Temporini voor zijn jarenlange inzet

