Hoefnet 25 jaar, feest in coronastijl met winactie!

Toen oprichter en voormalig eigenaresse Cindy Timmer de site met haar toenmalige partner opzette, kon zij niet vermoeden hoe populair Hoefnet zou worden en welke rol van betekenis de site twee en een half decennia later zou hebben in de mensport. Inmiddels is de rolverdeling binnen Hoefnet gewijzigd; Meike Paridaans heeft met ingang van maart dit jaar de website overgenomen.

Geen vlaggen, slingers, ballonnen of champagne, maar ....

Hoefnet had het 25 – jarig jubileum willen vieren met de menwereld op een aansprekend evenement zoals bijvoorbeeld het CAI Kronenberg. We zijn uiteraard blij dat de wedstrijdsport weer langzaam opstart, maar helaas zonder nationale wedstrijd, zonder publiek en zonder Hoefnet-feestje op locatie.

Natuurlijk willen we in “coronastijl” wel aandacht besteden aan onze verjaardag met een win-actie voor menners, grooms, organisatoren, juryleden, sponsoren en iedereen die onze mooie sport een warm hart toedraagt!

.... wat gaan we doen?

De medewerkers van Hoefnet hebben allemaal wel een aantal memorabele Hoefnet – momenten gehad. Gebeurtenissen, evenementen en situaties die voor altijd in het geheugen gegrift staan en bij de herinnering eraan altijd een glimlach opwekken, zoals bijvoorbeeld in het onderstaande verhaal van redacteur Gemma.

We willen jullie verhalen ook graag lezen, mooie herinneringen waaruit blijkt wat Hoefnet in – of gedurende 25 jaar voor JOU betekend heeft. Vertel ons je meest memorabele moment, je “Love on first SITE” – gevoel, je hachelijke “Gered door Hoefnet” – situatie, je “Once in a live-scoring time” – ervaring, of gewoon je eigen, meest bijblijvende, fijne of grappige herinnering met Hoefnet!

Prijzen

Voor de leukste inzendingen hebben we mooie prijzen te verdelen, beschikbaar gesteld door onze trouwe sponsors:

Rijtuigbouwers Van den Heuvel: Drie paar Ideal handschoenen (standaard of winterhandschoenen + maat naar keuze (small / medium / large



Tuigenmaker Van der Wiel: vijf potten ledervet (1 kilo)



VDB – Stables: twee menlessen door Berry van den Bosch



Nicole voor Menners: een Cellpad schoft of borstonderlegger, “custom” of effen zwart (60 – 80 – 100 of 120 centimeter)



Laat ons weten hoe – of wat jij met Hoefnet hebt beleefd. Leef je uit met een mooi verhaal en deel deze onder het Facebookbericht van dit nieuwsbericht of stuur het naar [email protected].

De winnaars worden donderdag 20 mei bekend gemaakt.

Een memorabel moment

“Cindy vroeg me de marathon te filmen tijdens het WK ponymennen 2015 in Breda”, vertelt redacteur Gemma Verlaan. “Het had al wekenlang geregend en zodra ik bij aankomst met de auto de staalplaten en rubbermatten verliet, zat ik direct tot het chassis muurvast in de modder en moest ik wachten op een tractor die me verder het parkeerterrein op kon slepen. Het was steenkoud met regen en wind. De camera bedienen en een paraplu vasthouden gaat niet, maar hey niet zeuren: ik sta hier wél op een WK, dus dat wordt gewoon nat worden, maar genieten van prachtige mensport! Dacht ik….”

Ze vervolgt: “Ik had een prachtige plaats gevonden op een heuvel met 360 graden filmuitzicht. Maar na een half uur kreeg ik een telefoontje: op een hindernis met hoge heggen was de FEI camera, die op één cruciaal balletje gericht stond, kapot gegaan en ik was de enige met een FEI camera bij de hand…. je kunt het raden: ik heb daarna de hele dag in de kou, wind en regen één lullig balletje op een paal in een heg gefilmd, terwijl er af en toe een ponyspan met zwarte modderbuiken langs flitste om vervolgens weer achter de heg te verdwijnen. Cindy kwam geregeld langs met hete koffie en broodjes om de ‘ellende’ te verzachten. Aan het eind van de dag was ik superblij te horen dat de Nederlandse ponymenners zo goed gepresteerd hadden, maar nog véél blijer toen ik de auto weer op het asfalt had, kachel op vol vermogen, langzaam bijkomen van de kou. Het was misschien niet de allerleukste herinnering, maar wel de meest memorabele. En achteraf is het natuurlijk toch wel heel mooi, want het beschrijft precies hoeveel we allemaal voor onze sport over hebben.”

