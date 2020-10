Hoefnet nu ook op Instagram!

Bijzondere momenten

Veel content van onze website delen we met jullie op onze Facebookpagina en dat willen we vanaf nu uitbreiden. Daarom heeft Hoefnet haar Instagram account gelanceerd! Volg ons snel voor onder andere een kijkje achter de schermen van het WK Enkelspannen, voor leuke foto’s en video’s en bijzondere momenten.

Bekijk hier het Instagramaccount.

Maar wees gerust. Via onze Facebookpagina houden we je nog altijd het best op de hoogte van al het mensportnieuws.