Hoefnet organiseert …. The Cosy Christmas Challenge!

Maar… we geven niet op, we blijven positief uitkijken naar het nieuwe outdoorseizoen, we blijven rijden en trainen! En om wat licht en sfeer in deze donkere dagen aan te brengen, organiseert Hoefnet, geïnspireerd door de video van vierspanmenner Edwin van der Graaf van PSC De Dijkgraaf (zie onder bericht), een online challenge ter vermaak: The Cosy Christmas Challenge

Maak een vrolijke, gezellige video van jouw aanspanning in kerstsfeer!

Je mag het filmpje geheel naar eigen inzicht maken: creatief, sfeer, met licht en/of muziek, verkleed, maar ook humor, fiction, animatie, alles mag (zolang dierenwelzijn niet in het geding komt). Originaliteit wordt gewaardeerd!

De ‘uiterst deskundige’ jury, bestaande uit de Hoefnet-redactie en Edwin van der Graaf, bepalen welke drie inzendingen op de website van Hoefnet worden getoond. De overige filmpjes verdienen uiteraard een plaatsje op de Facebookpagina van Hoefnet.

Foto’s zijn ook welkom voor de Facebookpagina, maar dingen niet mee in de Christmas Challenge.

Hoe werkt het?

Maak een filmpje naar eigen inzicht, upload hem vervolgens op YouTube en stuur de link naar [email protected]. Heb je geen YouTube? Dan kun je ons de video mailen via WeTransfer (gratis). Inzenden is mogelijk tot 31 december. Na de jaarwisseling worden de winnaars bekend gemaakt.

Uiteraard zijn er enkele voorwaarden:

Je aanspanning staat centraal

Je hebt geen bezwaar tegen plaatsing op de website of Facebookpagina

Het filmpje duurt maximaal twee minuten

Je houdt je aan de maatregelen van het RIVM (1,5 meter afstand en mondkapjesplicht wanneer dit geldt)

De drie leukste, grappigste, meest opvallende en/of bijzondere filmpjes winnen elk twee Hoefnet petjes. Maar dat is niet alles, er zijn twee supermooie prijzen te winnen! Een trainingsweekend inclusief een overnachting voor menner, groom en paard, op PSC De Dijkgraaf. Daarnaast een mooie Ideal fleece nierdeken (excl. verzendkosten of zelf afhalen), beschikbaar gesteld door Nicole voor Menners.

Samen houden we ons deze winter rustig, zodat we volgend seizoen weer kunnen genieten van de (wedstrijd)sport.

Veel plezier en succes met het maken van je filmpje!

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.