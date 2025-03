Hoge kwaliteit tijdens FEI-cursussen Deurne

Iedereen die van plan was te promoveren slaagde erin. Daarnaast was de kwaliteit van de deelnemende aanspanningen hoog. Namen als Marijke Hammink, Stan van Eijk. Kelly Bruder, Edwin van der Graaf en Lotte Zaaijer waren bereid gevonden hun aanspanningen te presenteren voor de juryleden.

“We vinden het belangrijk dat de juryleden dingen zien die een tien waard zijn én dingen die misschien beter kunnen. Belangrijk voor hen om te weten wat de bedoeling is dat er getoond wordt, zodat je kwalitatief goede discussies kan voeren”, laat de organisatie na afloop aan Hoefnet weten.

Measuring tool

In de praktijk gingen de TD’s onder andere aan de slag met de FEI Measuring tool voor de neusriem. Zij kregen tekst en uitleg hoe deze gebruikt dient te worden. De cursus van de parcoursbouwers liep tot en met vrijdag, maar de overgebleven aanwezigen bleven langer om de nieuwe kegelconstructie in de vaardigheid te observeren en testen met de aanwezige aanspanningen.

Kegelconstructie

“Tijdens de test hebben we blokjes onder de kegels geplaatst. Het doel is dat we daarmee voorkomen dat de kegels op zand een beetje opschuiven door zand wat hen aan de binnenkant een beetje naar buiten drukt, én het is de bedoeling dat we ermee het probleem van de spoorbreedte tackelen. Doordat de kegels een stukje boven de grond staan komt hij dus met geen mogelijkheid onder de rand van afgerond rubber van een wiel. De constructie leek afgelopen weekend goed bevallen, maar of en hoe dit verder doorgevoerd wordt, wordt later besproken en besloten door de FEI.”

