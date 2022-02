Hölle en Exell bundelen krachten tijdens Lipica ‘Pairs in the Picture’ clinic

Martin Hölle heeft zeer goede herinneringen aan Lipica, waar hij in 2017 zijn eerste Wereldtitel veroverde. Martin verheugt zich op de clinic waarin hij als tweespanrijder een belangrijke rol speelt: “Ik kijk erg uit naar de samenwerking met Boyd. Ik ben van mening dat het erg goed is dat deze clinic er is waarin we ons kunnen focussen op de nieuwe dressuurproeven. De timing is perfect zo vlak voor de start van het nieuwe seizoen zodat we alles wat we opsteken in Lipica gelijk in praktijk kunnen brengen. Ik kijk ook erg uit naar de presentatie van Andrew Counsell over de wijzigingen in de FEI menreglementen.”

Mis deze unieke kans niet om deze twee wereldkampioenen te zien samenwerken!

Deze internationale clinic is open voor alle menners, trainers, grooms, nationale en internationale officials, fans, kortom, iedereen is welkom om gebruik te maken van deze unieke kans om van de besten te leren!

Informatie

De kosten voor deze clinic bedragen € 299,00 per persoon en is inclusief 2 hotelovernachingen in het compleet gerenoveerde Maestoso hotel op het terrein, 2 x ontbijt, 2 x lunch, koffiepauzes en 2 x diner (excl. Drankjes).

De kosten voor de clinic zonder accommodatie bedragen € 199,00 per persoon.

Schrijf je voor 25 februari 2022 in via deze link.

Hotel Maestoso en stoeterij Lipica hebben als regel dat je of hersteld moet zijn van corona, of gevaccineerd of getest. Mondmaskers zijn verplicht in publieke ruimtes.

Klik hier voor het voorlopige programma en meer informatie.

Exact 10 jaar geleden, in maart 2012, gaf Boyd Exell ook een zeer succesvolle en drukbezochte clinic in Lipica. Klik hier om de foto’s te bekijken!