Hoofdprijs voor Demi van den Brink in Scherpenzeel

Op zaterdagavond werd de finale geopend door vier amazones van de organiserende vereniging. Vol gas gingen de stoere vrouwen door het menparcours dat uitgebreid was met enkele sprongen. Een spectaculaire opening met als winnares Maudi van Dijk uit Leusden.

Paarden

Vierspannen

Na de opening volgde de rubriek vierspan paarden, waarbij Bruno Taverniers uit Zandvliet al voor de vierde keer kwam, zag en overwon. Landgenoot Jonas Corten reed een prima parcours met zijn snelle zwarte paarden maar trok uiteindelijk toch aan het kortste eind.

Enkelspannen

Mardi van den Hater uit Ochten had een goede dag. Ze won overdag maar hoewel ze in de finale de snelste tijd reed, stootte ze er twee balletjes af en werd tweede, voor René van de Beek. Edwin Delleke was de winnaar in deze rubriek, met de tweede tijd en er slechts één bal af te tikken.

Tweespannen

Tot slot de rubriek tweespan paarden. Winnaar Johan van Hooijdonk uit Bavel had niet de snelste tijd maar reed zijn parcours foutloos. Tussen Albert Hooijer en Eefje van Harskamp zat minder dan een seconde verschil in de eindtijd, maar Eefje liet een balletje meer vallen dan Albert.

Pony's

Enkelspannen

De grootste rubriek van de wedstrijd was de rubriek enkelspan pony. Demi van den Brink uit Putten was oppermachtig: foutloos én de snelste tijd. Nienke van Velthoven werd tweede en ook zij liet alle ballen liggen maar had ruim vier seconden meer nodig dan Demi. Cindy Benschop maakte het beide rubriekgenoten moeilijk maar tikte er een balletje af op poort twee.

Tweespannen

Raymon Leliveld reed snel maar tikte er direct op de eerste poort een bal af. Hij moest Erik Verloo voor laten gaan met ruim vier seconden verschil. Wout Kok was echter de grote winnaar in deze rubriek door foutloos en maar liefst twaalf seconden sneller te rijden dan Erik Verloo.

Vierspannen

De rubriek vierspan pony’s was een vrouwen aangelegenheid die gewonnen werd door Eline Geurs. Dianne Legemaat uit Overberg reed ook een goede wedstrijd, maar tikte er vier ballen af en moest daardoor genoegen nemen met de tweede prijs.

Voor de prijsuitreiking werd er een tuig verloot dat beschikbaar was gesteld door de hoofdsponsor, waarbij Jan van Engelenhoven uit Scherpenzeel de gelukkige was. Onder de rubriekswinnaars (met uitzondering van de jeugdrubriek)j werd de hoofdprijs van 500 euro verloot. Uit de hoge hoed kwam de naam van enkelspan pony rijdster Demi van den Brink!

Alpe d'HuZes

Aansluitend aan de prijsuitreiking was het feest in de kantine met een veiling voor het goede doel: de schilderijen met Friese paarden van de Scherpenzeelse kunstenares en Willaerruiter Nel van Ree kwamen onder de hamer. De opbrengst van 900 euro gaat naar de Stichting Alpe d’HuZes; Willaer-clubgenoot Denise van den Broek en haar familie gaan in 2023 de Alpe d’HuZes trotseren.

