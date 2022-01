Hoofdterrein DK Mendistrict Oost verplaatst

Eén groot terrein

Het hoofdterrein van het evenement is in zijn geheel verplaatst naar een zeven hectare groot grondgebied, zodat alle wedstrijdelementen, dressuur, vaardigheid en hindernissen van de marathon op één groot terrein kunnen plaatsvinden. Voor zowel de deelnemers als het publiek wordt het evenement daardoor nog aantrekkelijker omdat alles op korte afstand van elkaar ligt.

Dat deze wedstrijd in een jubileumjaar valt, laat de organiserende vereniging niet ongemerkt voorbij gaan!

Inschrijven is inmiddels mogelijk via MijnKNHS. Vol is vol.

Klik hier voor meer informatie