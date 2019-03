Hoogste score Noordelijk kampioenschap voor Tonnie Cazemier

De menners in de klasse B gingen het eerst van start. Het niveau was hoog en dat was ook in de punten te zien. Het verschil tussen de kampioen en de reservekampioen was overall slechts 2,5 punt. De jury was unaniem over de plaatsing: Tom Blom met Dorle van Taros won de titel en Petra Meulman werd reservekampioen.

De grootste rubriek was de klasse L. Hierin waren de juryleden iets minder eensgezind. Hindriëtta Lamein kwam met Kastanjehof Jip als winnares uit de bus, gevolgd door Willemien Odink.

In de klasse M waren de plaatsingen van beide juryleden bij alle deelnemende combinaties hetzelfde. Tonnie Cazemier scoorde het hoogst en werd kampioen. Hij scoorde met 205 en 214,5 punt een gemiddelde van 69,84%. Dat was tevens het hoogste puntenaantal van de dag, wat hem de extra dagprijs opleverde. De opvallend gekleurde pony Young Winsome’s Frappant is een 8-jarige New Forest pony van Kantje’s Appart en staat pas sinds november bij Tonnie op stal. ‘Ik heb hem toen beleerd en breng hem nu pas voor de derde keer uit in de M- dressuur,’ vertelt hij enthousiast.

Het kampioenschap in de klasse Z/ZZ werd gewonnen door Ronald Prak met Just my lady Tamara.

Bij de tweespannen werd Dieke Slingerland unaniem op kop gezet en nam het kampioenslint in ontvangst. Het enige vierspan werd door Roelf Lamein met verve naar de titel gereden. Beide juryleden beloonden zijn proef met 201,5 punten.

Volgende week (16 maart) is het de beurt aan de paarden. Zij komen ook in Vlagtwedde aan start voor hun Noordelijk dressuurkampioenschap.

Alle uitslagen van het ponykampioenschap staan op startlijsten

Tonnie Cazemier met de 8-jarige Forest pony Young Winsome's Frappant

