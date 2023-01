Horse Driving Exloo zoekt vrijwilligers

Van 23 tot en met 26 maart zijn de internationale menwedstrijden voor alle disciplines. Vind je het leuk om dat een keer van dichtbij mee te maken en gelijk een handje te helpen? Meld je dan aan via [email protected] . Vermeld de dag(en) waarop je beschikbaar bent. Verder vraagt de organisatie naast je naam en telefoonnummer ook je leeftijd te vermelden. Je kunt gelijk aangeven waar je goed in bent, of wat je leuk vindt om te doen. Heb je geen idee? Dan overlegt de organisatie met jou, waar je kan worden ingezet.

Na maart maakt Exloo zich op voor het WK paramennen en EK vierspannen van 23 tot en met 27 augustus. Ook voor die wedstrijd kun je je al aanmelden als vrijwilliger.

Op 16 en 17 september zijn in Exloo de KNHS kampioenschappen voor de klassen L en M, waarvoor aanmelden als vrijwilliger nu ook al mogelijk is.