Horses2Fly Anniek Fries paard van het jaar 2018

Elk jaar worden er door het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek paarden genomineerd die in aanmerking komen voor de titel paard van het jaar. Het publiek en een vakjury bepalen welk paard er met de eer gaat strijken. De 10 jaar oude Horses2Fly Anniek nam het in de verkiezing op tegen de zevenjarige hengst Joppe en de zesjarige hengst Mario. Bij de bekendmaking vertelde de juryvoorzitter dat er massaal gestemd was en dat Anniek als overtuigende winnaar uit de bus kwam.

‘Na een vervelende blessure is Anniek in handen van Jacques Poppen in 2018 naar fantastische prestaties gereden. Ze won de Paramentrofee en daarna individueel en teamgoud op het wereldkampioenschap paramennen in Kronenberg. En dat was pas haar zevende wedstrijd. Daarna volgde ook nog de Hippiadetitel in de klasse M,’ luidde het commentaar.

De 10.000 bezoekers in het WTC Expo trakteerden Anniek en haar eigenaar op een warm applaus en onder luide toejuichingen nam Poppen de felicitaties in ontvangst. Hij genoot zichtbaar van zijn ereronde. ‘Dit is een fantastische eer,’ straalt Poppen. ‘Rijden met Anniek is genieten. Iedereen zou zo’n paard moeten hebben. Ik ben heel blij en dankbaar dat ik met mijn team de kans heb gekregen om dit paard op te leiden. We hebben een fantastisch jaar gehad en daar ben ik dit paard heel dankbaar voor.’

