Houten: sfeer en spannende sport

Dit jaar geen grote imposante bouwwerken, maar drie mooie aangeklede open marathonhindernissen, waardoor in de uitzonderlijk lange piste de parcoursen vanaf alle plekken voor het publiek goed te volgen waren. Parcoursbouwer Berry van den Bosch had de lengte optimaal benut. Daardoor werd het nodige gevraagd aan conditie van de pony’s en paarden. Degenen met onvoldoende uithoudingsvermogen konden in het laatste deel van het parcours niet meer accelereren. De allerbesten kwam terug in de finale op zaterdagavond waar een verkort parcours werd afgelegd.

Lichtjesspel

Op vrijdagavond kwam de wedstrijd even stil te liggen toen tijdens een verkenningspauze de stroom uitviel. Snel en adequaat handelen van de organisatie en de eigenaar van de accommodatie zorgde ervoor dat na enig oponthoud de wedstrijd wat later dan gepland weer kon doorgaan. Het bracht ook grappige taferelen want de deelnemers gingen gewoon door met het verkennen van hun parcours waardoor je in de donkere piste allemaal bewegende lichtjes zag.

Snel en foutloos

De climax van het evenement was op de zaterdagavond toen de finales werden verreden. Tien pony-enkelspannen bonden de strijd met elkaar aan.

Edwin ter Maat en Marissa Schuiling waren de enigen die onder de 140 seconden over de finish kwamen. Maar Marissa reed er op de één na laatste poort een balletje af en Edwin bleef foutloos. Daarmee was de overwinning voor Edwin ter Maat. Beste pony-enkelspanmenner van District West was Johan de Hoop, die daarmee de districtstitel opeiste.

Johan de Hoop stuurde Princes Parel naar de districtstitel (foto: privébezit)

Oppermachtig

In de tandemrubriek streden drie finalisten om de hoofdprijs. Ian van Dasselaar is dit seizoen in bloedvorm. Hij wint vrijwel overal waar hij komt. In Houten reed hij in de voorrondes al met afstand de snelste tijden. In de finale herhaalde hij dat kunstje. Alle drie de finalisten tikten er een bal af, maar Ian was meer dan twintig (!) seconden sneller dan zijn concurrenten en won met overmacht.

Vijf tweespannen paard kwamen in de finale aan start. Ze hadden moeite om foutloos te blijven. Alleen Marcel Marijnissen en Kees Rommens maakten geen fouten. Kees was een stuk sneller en won. Finalist Ton Vreugdenhil werd gehuldigd als districtskampioen.

Uitzinnig publiek

De finale enkelspan paard was enorm spannend. De onderlinge verschillen waren klein, maar net als bij de tweespannen was het een hele toer om geen fouten te maken. Lou Willemse liet als eerste alles liggen en reed de snelste tijd van allemaal. Maar op weg naar de finish sloeg hij de laatste kegelpoort over, waardoor hij helaas werd uitgesloten. Bernie Damen en Jaap van der Horst hielden als enigen een schone lei. Jaap van der Horst, die als organisatie-voorzitter van het evenement een druk weekend had, werd op handen gedragen door het thuispubliek. Het dak ging eraf toen hij de winnende tijd reed. Dat bracht hem tevens de Districtstitel.

Foutloos

Vervolgens was het de beurt aan de ponytweespannen. In de goed bezette rubriek waren er tien finalisten. Ook daar bleek een foutje snel gemaakt. Na zijn succesvolle weekend van een week eerder reed Frans Marijnissen het snelst over de finish, maar hij reed er maar liefst drie ballen af. De vijftienjarige Jelle Leliveld deed wat voor hem maximaal mogelijk was. Hij liet alles liggen en finishte in 152,19. Dat was niet genoeg voor de overwinning; hij werd tweede. Nathalie van der Ende heeft naar eigen zeggen een top-team aan haar pony’s Mischa en Roxy. En dat bleek te kloppen: ze maakte geen fouten en snoepte bijna vijf seconden af van de tijd van Jelle. Een mooie overwinning en de districtstitel vielen haar ten deel.

Nathalie van der Ende won bij de tweespan pony's

Risico en snelheid

De finalerubriek vierspan pony vormde het sluitstuk van de wedstrijd. Dat leverde spektakel op. Eline Geurs stapte recent over van twee- naar vierspan. Ze reed pas haar derde wedstrijd met het vierspan en plaatste zich voor de finale. Ze stuurde knap rond en ontwikkelde met haar minipaardjes veel snelheid. De overwinning zat er niet in, maar ze werd wel districtskampioen.

De snelste vierspantijd werd door Gerco van Tuijl gereden. Maar hij maakte teveel fouten. Dat moet je natuurlijk niet doen als ook Marijke Hammink in de finale zit. Toch moest ook Marijke een balletje incasseren, maar ze won wel. Kenny Kanora werd knap tweede.

Ondanks een balletje won Marijke Hammink bij de vierspan pony's

Kampioenen District West:

Enkelspan pony: Johan de Hoop

Enkelspan paard: Jaap van der Horst

Tweespan pony: Nathalie van de Ende

Tweespan paard: Ton Vreugdenhil

Tandem pony: Bert Koorn

Vierspan pony: Eline Geurs

Afvaardiging naar de Strijd der Districten:

Enkelspan pony: Johan de Hoop en Harry Loman

Tweespan pony: Nathalie van de Ende en nog nader te bepalen

Enkelspan paard: Pieter Karelse en Christiaan Provoost

Tweespan paard: Ton Vreugdenhil en Paul Loman

Vierspan pony: Eline Geurs en Piet Doorn

