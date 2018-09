Hulsberg is klaar voor het NK!

Er is de afgelopen maanden veel werk verzet om een prachtig NK neer te realiseren voor zowel de deelnemers als het publiek. De acht mooie hindernissen zijn gereed en de weersvooruitzichten zijn prima. De organisatie is er helemaal klaar voor en heeft een bijzondere huldiging in petto voor de winnaars van het Nederlandse Kampioenschap enkel-en tweespan paarden op zondagmiddag 16 september.

