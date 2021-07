Hunebedrit in Drenthe

Je kunt kiezen uit 3 verschillende afstanden: 15, 20 of 30 kilometer. De rit door de prachtige omgeving is een unieke belevenis voor menners. Er wordt gestart tussen 9.00 en 11.00 uur. Tijdens de rit is een stop. Voor elke afstand geldt een verschillende startlocatie.

Kosten voor deelname per aanspanning met 1 groom zijn 25 euro. Extra grooms/passagiers betalen 7,50 euro per persoon.

Aanmelden kan tot uiterlijk 25 juli per mail bij Daan Goekoop [email protected] Na betaling is je inschrijving definitief.