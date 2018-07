Ian van Dasselaar steelt de show tijdens DAP Nijkerk

Ian van Dasselaar (Fotograaf: Jan Schrijver)

De tocht startte bij Manege Luxool en ging over prachtige privé-landgoederen die speciaal voor deze gelegenheid waren opengesteld. Er lagen twee hindernissen in het buitengebied van Nijkerk en drie hindernissen op het terrein van Manege Luxool. Tijdens de rust werden rijders uitgedaagd met een spel en onderweg werden er letters verzameld voor de oplossing van een woordpuzzel. Niemand raadde het woord; het was een oud ambacht, te weten ‘sliksleevisser’.

Natte voeten

Behalve recreatierijders deden er ook wedstrijdmenners mee en een amazone die te paard de route aflegde. Deze amazone nam in hindernis 3 de leidsels over van een paard en wagen om vervolgens door de hindernisjury uitgedaagd te worden, haar tijd te verbeteren met haar paard onder het zadel. Dat lukte haar nipt.

Een hilarisch tafereel en dikke pret toen een rijder en groom eerder natte voeten kregen dan hun Haflinger in de waterbak.

Natte voeten in de waterbak (foto: Jan Schrijver)

Randem

Nijkerker Ian van Dasselaar gebruikte de tocht voor een nieuwe uitdaging. Hij had drie pony’s als randem aangespannen. Met deze drie schimmels achter elkaar stuurde hij moeiteloos door de hindernissen. Wordt de volgende uitdaging een quadrem?

Dankzij diverse sponsors waren er verschillende prijzen te winnen. De hoofdprijs was voor Mandy van Dusschoten. Volgend jaar zal de Dag Van Het Aangespannen Paard Nijkerk plaatsvinden op 6 juli 2019.

Ian van Dasselaar met zijn randem (Foto: Jan Schrijver)