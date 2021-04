Identificatie & registratie: Aanmelden vanaf vandaag mogelijk

Per 21 april 2021 is de Europese diergezondheidsverordening van kracht in Nederland. Daarmee wordt de identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen een stuk strenger. In de praktijk komt het erop neer dat er vanaf 21 april een registratieplicht geldt voor zowel hobbymatig als professioneel gehouden paarden, zodat de overheid inzicht heeft in het aantal paarden per locatie. Dit is belangrijk om in de toekomst een beter overzicht te hebben bij de uitbraak van een besmettelijke ziekte.

Registreren paard(en)

Het registreren van paarden gebeurt via het chippen in combinatie met het aanvragen van een paspoort bij een paard. Dat verloopt via paspoort uitgevende instanties (ppi). Zij mogen dit namens RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) uitgeven en registreren de gegevens van het paard in hun database. Ook zorgen zij dat de gegevens in de Nederlandse centrale database komen. Wil je nagaan of jouw paard in de Nederlandse database geregistreerd staat? In deze zoekfunctie op mijn.rvo.nl kun je het chipnummer of levensnummer van een paard intypen om te zien welke gegevens bekend zijn.

Registreren locatie

Voor het registreren van een locatie waar paarden gehouden worden, zijn grofweg twee handelingen nodig:

De locatie dient een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) te hebben De paarden die gehouden worden op de locatie koppelen aan het UBN

Het is mogelijk een UBN voor paardachtigen te registreren. Je vraagt een UBN aan op mijn.rvo.nl. Heb je al een UBN? En wil je de diersoort paardachtigen toevoegen? Via Paarden melden op mijn.rvo.nl kom je in I&R. Hier kun je meldingen doorgeven, bekijken, herstellen en de status van een dier opvragen. Voor het doorgeven van meldingen heb je gegevens over de locatie (UBN), de ID-code (UELN-levensnummer of chipnummer) van het dier en de datum nodig.

Klik hier voor meer informatie

Bron: RVO / KWPN / Hoefnet