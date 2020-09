Ijsbrand Chardon in ‘De jacht op goud’ van Annette van Trigt

Vlak voor de Wereldkampioenschappen in Tryon 2018 wint IJsbrand Chardon het CHIO in Aken. De gelouterde menner beschikt over toppaarden met de juiste mentaliteit. “De Jacht op Goud” in Amerika is begonnen. Het wordt “de dood of de gladiolen” tijdens een WK dat geteisterd wordt door de dreiging van een orkaan, een chaotische organisatie, helse temperaturen en de opkomst van zijn zoon Bram. Hoe houd je 5 paarden gezond en fit voor een dergelijk zwaar kampioenschap in een moordende concurrentie. Annette van Trigt volgde de voorbereidingen èn het WK in Amerika. In oktober 2020 gaan de Wereldkampioenschappen in Valkenswaard alsnog door.

Annette van Trigt maakte eerder de spraakmakende documentaires zoals The story of Totilas, Opkomst en ondergang van een miljoenenhengst, Obstakels Weg naar Rio en Vals Spel ondergang van een Olympische springstal.

De Jacht op Goud wordt op zondag 20 september om 23.00 uur uitgezonden bij WNL op NPO1.