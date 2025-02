Impulsmarathon Chaam leidt over uniek landgoed

Deze eendaagse wedstrijd bestaat uit een wegtraject en vijf hindernissen, waaronder een vaardigheidsparcours. De start, finish en de vaardigheid liggen op het hoofdterrein van de organiserende vereniging.

Het wegtraject is bijzonder; het leidt door het mooie buitengebied van Chaam, maar voor deze gelegenheid is ook het Landgoed Valkenberg opengesteld voor de deelnemers. Een unieke kans om hier eens met de marathonwagen te mogen rondrijden.

Let op: de hindernissen liggen verspreid over het wegtraject, maar tussen de hindernissen ben je een verkeersdeelnemer!

Op de zaterdag voorafgaand aan de wedstrijd is het parcours klaar om te verkennen tussen 15.00 en 18.30 uur. Je kunt het best op de fiets verkennen. Tussen deze tijden is ook het secretariaat geopend waar je cash en met pin kunt betalen en je de plattegrond en routebeschrijving ontvangt.

Inschrijven is mogelijk tot en met 20 april door het sturen van een e-mail. De kosten bedragen 30 euro per aanspanning. Meld je snel aan voor deze wedstrijd en geniet van onvervalste Brabantse gezelligheid!

Klik hier voor meer informatie en het inschrijfformulier

