Impulsmarathon Noordwolde op 12 mei

De wedstrijd is een ideale training ter voorbereiding op de Districtskampioenschappen die op 25 en 26 mei in Zuidwolde plaatsvinden.

Het wegtraject is vijftien kilometer lang met daarin zes hindernissen opgenomen, waaronder twee waterbakken en een vaardigheidsparcours.

Inschrijven kan via MijnKNHS en hobbyrijders door een e-mail te sturen.

